Otra voz complica al Gobierno: dio la alerta de estafa, lo contactó el “círculo íntimo” de Milei y les avisó

En medio del escándalo por la estafa cripto, el programador Maximiliano Firtman, quien meses atrás denunció que el presidente Javier Milei estaba "validando estafadores", reveló que desde el "círculo cerrado" del jefe de Estado lo contactaron para que les brindara más datos. Fue en octubre, mes en el que el libertario fue uno de los oradores del Tech Forum, muestra organizada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes ingresaron a la Casa Rosada en más de una ocasión.

El hilo que leyó el entorno de Milei fue publicado el 18 de octubre, en la antesala del evento. "Mañana ocurrirá algo muy extraño: una conferencia tech pero todo cripto/web3 tendrá lugar a puertas cerradas, sin agenda pública", comenzó el hilo, antes de exponer que sus organizadores estaban "denunciados por estafas ponzis".

"El presidente Milei leyó en octubre pasado un hilo mío donde denunciaba que estaba validando estafadores cripto y se alertó. En ese momento buscó interiorizarse a través de alguien extremadamente cercano que me contactó. Me pidieron pruebas. Las di. Decidieron seguir", expresó el programador este domingo. "Por supuesto que me putearon todos los umpa lumpa. Al menos quien me contactó me agradeció la alerta y la información que le preparé que entendió que no era 'de mala leche'. Desconozco cómo fue el análisis de la información que les dejé y por qué ganó el seguir y profundizar esas relaciones", agregó.

En diálogo con El Destape, Firtman contó que le "hacía ruido que el Presidente pusiera su cara" en ese evento. Además, remarcó que quien le habló fue alguien del "círculo íntimo" de Milei. "Fue el mismo día que el Presidente iba a hablar. O sea que le despertó una alerta y me dio a entender como que, bueno, a lo mejor hasta lo cancelaban, ¿no? Pero bueno, no se canceló", recordó.

"Fue un evento muy raro, porque fue un evento que la prensa no estaba ni enterada. De hecho, me llamaron a mí periodistas diciendo si era verdad que el Presidente iba a hablar, porque yo había dicho que iba a hablar, porque ni ellos estaban enterados. Y al final habló, se transmitió por YouTube creo", siguió y añadió: "Se sacó fotos con todos estos personajes y ahí terminó ese tema del evento. Yo no tuve más contacto con ellos respecto a ese tema".

Tras un día de silencio, el Gobierno prometió una investigación a cargo de la Presidencia

Desde el segundo tuit del presidente Javier Milei reconociendo que había apoyado una estafa cripto porque "no estaba interiorizado del proyecto" hasta que la Presidencia respondió oficialmente la lluvia de denuncias y críticas pasó casi un día entero. En un comunicado, la Oficina del Presidente rechazó cualquier responsabilidad directa del mandatario y anunció que abrirá dos investigaciones, ambas bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Además, hay inconsistencias entre el relato oficial y la información revelada por El Destape y por las dos empresas tecnológicas involucradas.

"El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente", anunció primero, en referencia al organismo dependiente del Ministerio de Justicia y a cargo de un funcionario designado por el oficialismo en diciembre pasado y de pasado muy cercano al titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona.

"Por otro lado, -continuó el texto- el Presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación."