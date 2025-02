Quién es Julian Peh, CEO de la empresa detrás de $LIBRA que promocionó Javier Milei

Julián Peh es el dueño de la empresa atrás del escándalo cripto.

El reciente colapso de la criptomoneda $LIBRA, que promocionó el presidente Javier Milei, puso en el centro de la controversia a Julian Peh, CEO de la empresa detrás de este proyecto. Es un empresario tecnológico con más de 20 años de experiencia en el sector, reconocido por su participación en múltiples iniciativas relacionadas con inteligencia artificial y tecnología blockchain.

Peh nació de Singapur, es cofundador y director ejecutivo de KIP Protocol, una empresa dedicada al desarrollo de infraestructuras de pago basadas en inteligencia artificial. A lo largo de su carrera, lideró cuatro empresas hasta su exitosa venta y acumuló una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones como principal responsable. Desde 2016, Peh estuvo profundamente involucrado en el ecosistema de las criptomonedas, incluyendo su rol como socio general en un fondo enfocado en criptoactivos.

¿Cuál es la relación de Peh con el proyecto $LIBRA?

El 19 de octubre de 2024, durante el Tech Forum Argentina, Peh se reunió con Milei. Según explicaron, el empresario explicó con el Presidente "a través de un traductor, durante unos 30 minutos". "Hablaron sobre IA, tecnología en general y el deseo del Protocolo KIP de hacer más negocios e invertir en Argentina. El Presidente Milei habló de su visión para Argentina, sus filosofías económicas y cómo recibía con agrado la inversión extranjera en Argentina, especialmente de las empresas de IA", habían informado en su momento.

En esa reunión, según explicaron, no se abordó el proyecto $LIBRA ni el lanzamiento de ningún token específico. Después del desplome de $LIBRA, KIP Protocol emitió un comunicado para aclarar su papel en el proyecto. Peh afirmó que su empresa fue contratada como consultora tecnológica para ayudar en la distribución de fondos del proyecto a negocios locales en Argentina, pero que no estuvieron involucrados en la creación del token ni actuaron como formadores de mercado. Además, enfatizó que KIP Protocol no obtuvo beneficios de la venta de $LIBRA.

¿Qué es exactamente Kip Protocol?

Según la web de propia empresa, la compañía fue fundada en 2019 y ofrece "trabajos de inteligencia artificial y análisis de datos, prestando servicios a grandes organizaciones en proyectos de implementación de inteligencia artificial". "El protocolo KIP crea infraestructura y canales de misión crítica para que los desarrolladores de IA implementen, conecten y moneticen activos de IA en Web3. Servimos a desarrolladores y propietarios de modelos de IA, aplicaciones y bases de conocimiento / conjuntos de datos", agregó.

Además de Peh, la otra cara visible de KIP es la directora de inteligencia artificial Jennifer Dodgson, que según indican posee un doctorado en Análisis cualitativo, Políticas y estadísticas, NUS. También cuenta con diez años de experiencia en consultoría sobre proyectos de PNL/IA para gobiernos, empresas y grandes organizaciones. Además, fundó la DAO de juegos DAObi.