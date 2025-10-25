Javier Milei sigue analizando la posibilidad de realizar más cambios en su Gabinete de ministros, mientras aguarda por las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre y luego de reunirse junto a su equipo económico con el CEO del banco estadounidense JP Morgan. Tras la inesperada partida de Gerardo Werthein, el Presidente designó a Pablo Quirno como el nuevo Canciller, mientras Milei todavía debe pensar en los reemplazos de los otros ministros que dejarán su lugar en el corto plazo.
A un día de las elecciones, Milei sigue evaluando cambios en el Gabinete
Cobertura FINALIZADA -
A falta de un día para las elecciones legislativas en todo el país, el Presidente continúa evaluando más cambios en su gabinete, tras la salida confirmada de Werthein.
Trending
Las más vistas
1.
2.