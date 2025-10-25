A un día de las elecciones, Milei sigue evaluando cambios en el Gabinete

Javier Milei sigue analizando la posibilidad de realizar más cambios en su Gabinete de ministros, mientras aguarda por las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre y luego de reunirse junto a su equipo económico con el CEO del banco estadounidense JP Morgan. Tras la inesperada partida de Gerardo Werthein, el Presidente designó a Pablo Quirno como el nuevo Canciller, mientras Milei todavía debe pensar en los reemplazos de los otros ministros que dejarán su lugar en el corto plazo.