El presidente Javier Milei vuelve a protagonizar un episodio en el que atenta contra la libertad de prensa, de acuerdo a una nueva denuncia. La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) advirtió por "impedimentos" a la prensa extranjera para la cobertura de las elecciones legislativas del domingo.

A través de un comunicado, la ACERA expresó "su enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo para la cobertura de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Según afirmaron, en las últimas horas, asociados a la entidad y otros corresponsables no afiliados, "han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor", alegando que registraron "acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida" e "imposibilidad de ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno".

"Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad. Esto constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino, especialmente en el caso de medios televisivos y reporteros gráficos", sostuvieron.

La ACERA consideró "inaceptable que se recurra una vez más al argumento de 'falta de espacio', cuando en experiencias anteriores ha quedado demostrado que sí existe capacidad para albergar a seguidores, simpatizantes y familiares de los candidatos".

Ante este escenario, solicitaron "la inmediata reconsideración de estas restricciones y la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera" y apelaron "a las autoridades electorales, garantes de la transparencia del proceso, para que intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico".

"Es imperativo que se respete el rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático", concluyeron de la ACERA, entidad que nuclea a "más de 90 periodistas de medios internacionales".

Quien se solidarizó con los cronistas internacionales fue Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires.

"Ante las trabas que el gobierno nacional impone a los corresponsales extranjeros para la cobertura de las elecciones del 26 de octubre, Fuerza Patria los invita a cubrirlas desde su búnker, en ciudad de La Plata", escribió en su cuenta de Twitter.