Trump escala la tensión con Venezuela y amenazó con ataques en tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio en la Casa Blanca en Washington

El presidente de Estados Unidos Donald Trump no baja el tono de sus ataques a Venezuela; por el contrario los redobla: luego de haber explotado más de cinco buques en el Mar Caribe hoy amenazó con pasar a un nuevo nivel en el enfrentamiento y atacar el país que gobierna Nicolás Maduro en tierra.

"Las drogas que vienen por mar son un 5% menos de las que había hace un año; ahora vienen por tierra. E incluso el tráfico por tierra está preocupado porque les dije que iban a ser los próximos. La tierra va a ser la siguiente. Nosotros podemos ir al Senado y al Congreso y decilres, pero no creo que tengan problema", amenazó Trump en una conferencia de prensa junto a su ministro de Guerra Peter Brian Hegseth.

Esta semana, el presidente estadounidense expandió su radar de ataque e hizo explotar buques en el pacífico, cerca a las costas colombianas. Para defenderse, usó el mismo argumento que con Maduro: acusó a Gustavo Petro de líder narco y a los buques de trasladar drogas.

Trump dijo que hablará con Xi Jinping sobre el tráfico de fentanilo

En la misma conferencia, Trump aseguró que lo primero que tratará con su homólogo chino, Xi Jinping, en su reunión de la semana próxima será el tráfico de fentanilo que se origina en el país asiático y que, según él, está empleando a Venezuela como parada intermedia antes de que la droga llegue a suelo estadounidense.

"La primera pregunta que le voy a hacer es sobre fentanilo", aseguró Trump poco después de que la Casa Blanca confirmara que el encuentro se hará el próximo jueves en Corea del Sur. Trump subrayó también que otro de los primeros temas que debe tratar con Xi en la reunión es la negativa de Pekín de comprar soja estadounidense desde el pasado septiembre.