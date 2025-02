Mariana Plaza está en funciones en la embajada en el Reino Unido desde mayo de 2024.

La semana pasada, el Senado aprobó el aumento de categoría de los diplomáticos de carrera Mariana Plaza, en funciones como embajadora en Reino Unido desde mayo de 2024, y de su marido Carlos Gonzalo Ortíz de Zárate, segundo de Plaza en la embajada. Excombatientes de Malvinas critican su designación y desde Unión por la Patria (UP), cuyo bloque de senadores rechazó el ascenso, la definen como "pro británica".

Desde los sectores de excombatientes, apuntan contra la -no- política integral del gobierno de Javier Milei con la cuestión Malvinas, que va desde la admiración del presidente Javier Milei a Margaret Thatcher hasta el recorte en los medicamentos de quienes estuvieron en la Guerra de Malvinas. A fines de enero, un avión británico despegó desde las Islas Malvinas y entró, sin autorización, en territorio argentino. "No se está haciendo un reclamo por la militarización del Atlántico Sur", explicó a El Destape Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata (CECIM), quien aseguró que el Gobierno "no respeta" la cláusula transitoria primera de la Constitución, que en su primera disposición establece: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional".

Alonso opinó que Plaza, que es diplomática de carrera y que ya tenía un cargo en la embajada antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada, "colaboró con toda esta inacción" del gobierno de libertario respecto al reclamo por las Islas Malvinas. "Le dieron el cargo porque va a cumplir la política del Gobierno nacional", aseguró quien también es miembro del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. "Esto es la sumatoria profunda de la política de entrega que está formando parte del gobierno de Milei", añadió.

Además, Ernesto Alonso marcó a este portal que Plaza trabajó en Secretaría de Relaciones Exteriores -el perfil de Linkedin de la funcionaria marca que estuvo en la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración- durante la gestión de Carlos Foradori en la Secretaría. Foradori, actual Representante Permanente de la República ante los Organismos Internacionales en Suiza, firmó en 2016 un cuestionado acuerdo por Malvinas con el entonces canciller británico, Alan Duncan. Aquel acuerdo "planteaba volver a poner un vuelo de San Pablo a Malvinas para reforzar la logística de la usurpación británica", recordó el miembro de CECIM, quien añadió que el mismo buscaba "colaborar con el desarrollo económico de los isleños".

Carlos Foradori, vicecanciller durante el macrismo.

En 2022, seis años después de la firma del pacto recordado como "Foradori-Duncan", el ex canciller británico reveló que Foradori "estaba borracho" cuando firmó el acuerdo. "A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general", reveló Duncan en sus memorias al rememorar ese encuentro.

Las críticas de Unión por la Patria a la embajadora

Durante la sesión en la que se trataron los ascensos de Plaza y Ortíz de Zárate, la senadora de Unión por la Patria María Eugenia Duré, oriunda de Tierra del Fuego, criticó enérgicamente a Plaza y Ortíz de Zárate. "Lo que está haciendo La Libertad Avanza en este preciso momento y aquellos que acompañen es votar a quienes están desmalvinizando la Patria", expresó en su discurso.

"La Libertad Avanza, con estos dos asensos de estos dos embajadores, lo que está haciendo es, una vez más, poner en evidencia la entrega sistemática de la soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas. Ya lo pidió nuestro bloque hace un año. En julio del año pasado, José Mayans había pedido el apartamiento justamente de este Orden del Día No 222", siguió Duré, y agregó: "El bloque de Unión por la Patria no va a votar a ningún funcionario que sea pro británico, que vaya por la entrega de nuestra soberanía, que vaya por la entrega de nuestra tierra".

El recorrido de Plaza en la diplomacia

En su perfil de Linkedin, Plaza trabajó en la parte de cooperación entre Argentina y Alemania en la Dirección General de Cooperación Internacional; luego, entre 2005 y 2007, estuvo en la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Organizativa de Cancillería.

Ya como diplomática, formó parte de los equipos de representantes ante el Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y en la embajada de Kenia. Durante el macrismo, ocupó distintos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y, desde 2019, está en la embajada argentina en Reino Unido: primero como Jefa de Misión Adjunta y, desde este año, como embajadora.