Sigue la interna en Juntos: "La actitud de Macri es irresponsable y egoísta"

El gobernador jujeño Gerardo Morales insistió en las críticas a Mauricio Macri luego de calificar a Hipólito Yrigoyen como un "populista". La interna en Cambiemos no tiene fin.

En medio de una feroz interna dentro de la oposición, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló sobre su carta publicada el domingo con críticas hacia el ex presidente y compañero de coalición Mauricio Macri tras sus dichos sobre el populismo.

"Mi carta fue planteada para que Mauricio Macri pare con esta tendencia de atacar al radicalismo de forma injustificada y además, tuvo un error histórico. (Hipólito) Yrigoyen no fue un populista, fue un Presidente fundante", sostuvo. En diálogo con Nancy Pazos en Ruleta Rusa por radio Metro 95.1, agregó: "Las palabras de Macri son una descalificación contra Yrigoyen y eso no lo puedo permitir".

Asimismo, Morales aseguró que el concepto de populismo se utiliza para descalificar y hace referencia a una manera de gobernar "irresponsable, sin importar las consecuencias", primando los votos por sobre cualquier tipo de decisiones. "Esa no fue la característica de Yrigoyen que fue un estadista", indicó.

Para el referente de la UCR, Macri atacó de forma injustificada al radicalismo al tiempo que hizo mención a la interna de Juntos por el Cambio. En esa línea, expresó que "no sirve una grieta en Juntos por el Cambio, que tiene que estar más juntos que nunca", y sumó: "El problema no es si uno se quiere más o menos, el desafío actual es administrar una coalición de partidos diferentes".

Con respecto a la actitud del ex presidente, señaló que "no esta bien esta actitud de Macri que es irresponsable y, además, es egoísta. El debería ocupar un rol más lateral".

Juntos por el Cambio, hacia el 2023

Pensando en 2023, el dirigente radical reflexionó que "Macri busque deteriorar la relación de Juntos por el Cambio y eso no esta bien. Cuando busca centralidad, limita el crecimiento de otros candidatos emergentes como Horacio (Larreta) y Patricia (Bullrich)". Además, sentenció que "los que se dicen halcones son bastante necios" y pidió las disculpas del ex presidente por los ataques. "Hay una actitud personal de Mauricio (Macri) que no ayuda a JxC y no ayuda al PRO tampoco. De vez en cuando se le salta la chaveta en contra del radicalismo", manifestó.

Por último, el presidente de la UCR admitió diferencias en la coalición en torno a los pedidos de dolarización y a la tendencia del modelo neoliberal pregonado por el PRO. "Hay un debate ideológico hacia Juntos por el Cambio, por eso la consigna que planteamos desde el radicalismo de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Esto hay que resolverlo en término de programa de Gobierno", concluyó Morales.