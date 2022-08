Patricia Bullrich cruzó a Carrió y cruje Juntos por el Cambio: "Insulta a nuestros dirigentes"

La presidenta del PRO le respondió luego de las críticas a Frigerio, Monzó, Ritondo y Gerardo Morales de parte de la líder de la CC.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cruzó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a quien le pidió que cese en sus ataques contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que ya entró directamente en una cruda interna. El fuerte cruce ocurre luego de que la ex legisladora desfilara por los canales de televisión afines al macrismo -Todo Noticias y La Nación +- para atacar al gobierno y a parte de la oposición.

"Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", escribió Bullrich en su cuenta personal de Twitter.

En un hilo de seis tweets, Bullrich se molestó por los comentarios de Carrió en La Nación, donde se metió con la vida privada del ex ministro de Interior del macrismo, Rogelio Frigerio y atacó al ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y al ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristián Ritondo, por sus vínculos con Sergio Massa.

"Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que "porque es Carrió nadie la enfrenta" Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos", cruzó Bullrich.

Qué dijo Carrió en Todo Noticias y La Nación

La líder de la Coalición Cívica cruzó a sus compañeros de alianza en los canales opositores. Frigerio, Ritondo y Monzó fueron los primeros en ser apuntados. "En lo gobierno de Vidal había una convivencia, amistad y eventualmente negocios entre Ritondo y Massa. Son absolutos. Lo que vi entre Massa y Monzó que además son amigos es escandaloso. Lo de Frigerio con Massa apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y deningrando a los candidatos de Cambiemos en 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri", señaló en una entrevista con Joaquín Morales Solá.

"Frigerio tenía consultora donde trabajaba con los gobernadores y le dio todo el dinero del Infraestructura Federal. El déficit de Nación es del 20 por ciento, pero en las provincias tienen superavit. Pero quién le dio el dinero? Frigerio, con el fondo de Infraestructura. Incluso hubo obras del fondo de infraestructura que se dieron en Tierra del Fuego a la empresa de Carlos Kirchner", agregó.