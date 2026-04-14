Milei culpó por la inflación a "la política" y sólo volvió a prometer una mejora "tarde o temprano"

A pocas horas de que el Indec diera 3,4% la inflación de marzo y sea el décimo mes consecutivo en alza, el presidente Javier Milei culpó este martes a los "shocks de la política", al inicio de las clases, a la guerra en Medio Oriente que iniciaron sus aliados Estados Unidos e Israel y al aumento del precio de la carne, y sólo pudo esbozar una vieja promesa: "Tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien".

El Presidente también anticipó que quiere "seguir abrazado a la ortodoxia aunque sea un cínico y un maquiavélico". Sin embargo, reconoció que si en las elecciones presidenciales de 2027 los ciudadanos no lo acompañan, él y sus funcionarios se retirarán de la política. "Si no nos acompañan nos volvemos a casa", dijo Milei en AmCham Summit 2026. Y hasta llegó a pedir: "Lo único que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse".

Al abrir su discurso, el Presidente planteó que no quiere "fingir demencia" y reconoció su enojo por el dato de inflación informado esta tarde por el Indec: "El dato no me gustó y me repugna".

"Si hacemos las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien", agregó.

Luego, el mandatario dio sus motivos de por qué cree que el índice de precios se disparó en marzo y volvió a culpar a la oposición tras las elecciones de septiembre de 2025. "No fue gratis el intento de la política de generar un golpe de Estado", deslizó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Las excusas de Milei

También responsabilizó a las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, los aumentos ligados al transporte, el impacto en el precio de la carne y el inicio de las clases a fines de febrero. "Esta claro el efecto de la educación, de la guerra y de la carne. Superada esa situación, la inflación va a a caer", apuntó.

En línea con lo que expresó en sus redes sociales en los últimos días, el Presidente volvió a pedir "paciencia" a los argentinos. "Hay que tener paciencia y no desesperarse", sostuvo.

Para Milei, su Gobierno deberá "seguir apretando el equilibrio fiscal" y "con la motosierra" en el gasto público. "En la ultima reunión de Gabinete di la orden expresa de que la motosierra no para. Vamos a seguir recortando el gasto público para bajar impuestos", apuntó.

En ese sentido, el economista libertario consideró que desea seguir "la moral como política de Estado" en lo que queda de su mandato. "No nos vamos a apartar de los valores judeocristianos. Vamos a atarnos al palo del barco porque no vamos a escuchar los cantos de la sirena", sostuvo.