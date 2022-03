Cerruti cruzó a Tetaz: "Preguntale a Macri"

La vocera presidencial cruzó al diputado de JxC tras una chicana twittera. "Te resuelve la inflación y la deuda en un minuto", ironizó.

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, cruzó duramente al economista Martin Tetaz tras las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández luego del acuerdo aprobado para renegociar la deuda con el FMI de 45 mil millones de dólares tomada por el gobierno de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. Ante una movida en redes sociales, con el hashtag #BajarLaInflación, buscó destacar los anuncios y el diputado nacional recurrió a la chicana. "Preguntale a Mauricio Macri, que te resuelve la inflación y la deuda en un minuto", ironizó la funcionaria.

En primer lugar, siguiendo la campaña de varios funcionarios del Gobierno para apoyar al mandatario, la periodista escribió: "El presidente Alberto Fernández presentó un plan de acción para combatir la inflación y así garantizar que la cadena de abastecimiento se cumpla y asegurar que los precios sean accesibles para las familias argentinas. Nadie se salva solo". Frente a esto, citándola, Tetaz le respondió: "No, el presidente no presentó ningún plan. Anunció un 'fondo de estabilización' de un solo precio de la economía y la convocatoria a una "mesa de diálogo". No anunció nada en materia de política monetaria ni cambiaria. La inflación la causan ustedes. A propósito".

Frente a esto, Cerruti citó el tweet del diputado opositor y manifestó: "Iba a contestar seriamente pero la parte de ´'a propósito' no me lo permite". Y allí, disparó duramente contra el funcionario de Juntos por el Cambio y el propio líder de Cambiemos: "Preguntale a Mauricio Macri, que te resuelve la inflación y la deuda en un minuto. Y nos dejó el país con 54% de inflación y 45 mil millones de dólares de deuda. ¿A propósito?". Manteniendo la chicana y sin responder los mensajes de la vocera, le contestó con una imagen suya y la ya conocida remera con el lema: "Ah, pero Macri".

El cruce en Twitter:

#BajarLaInflación, la campaña de apoyo al Gobierno

Diferentes funcionarios y funcionarias del Gobierno de Alberto Fernández se expresaron desde sus redes sociales para apoyar el plan de acción presentado el viernes por el propio presidente. "#BajarLaInflación es una prioridad. Por eso, en el marco del plan de acción presentado por el Presidente trabajaremos junto a los gobernadores y las gobernadoras y con todos los intendentes para que las medidas que adoptemos lleguen a cada rincón del país", escribió el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, posteó: "La mesa de los argentinos y las argentinas nos preocupa y nos ocupa. Un problema que es de todos se resuelve entre todos y todas". Mientras que su par de Obras públicas, Gabriel Katopodis, sumó: "El Gobierno nacional tiene como prioridad seguir trabajando para dar respuestas que protejan y solucionen la vida de las argentinas y los argentinos. Todas y todas debemos ser parte de la construcción de la salida".