Lilia Lemoine a los médicos del Garrahan: "Nadie tiene por qué pagar por tus sueños"

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine desacreditó el reclamo salarial de los médicos del hospital Garrahan y les envió un nefasto mensaje: "Nadie tiene por qué pagar por tus sueños". Los dichos se suman a la mentira difundida por la legisladora libertaria Juliana Santillán, quien sostuvo que la canasta básica total para un grupo familiar es de apenas 360 mil pesos.

"Nadie tiene por qué pagar por tus sueños. Yo soñaba con ser astronauta. ¡Quiero que me paguen mi sueño ya!“, exclamó la cosplayer y maquilladora del presidente Javier Milei.

Lemoine contra los médicos del Garrahan

Su mensaje en X provocó la reacción de Leandro Crisso, médico residente del Garrahan, quien recordó que el reclamo del sector de la salud es por un “salario acorde” a la carga horaria y responsabilidad del trabajo: “Somos médicos matriculados. Están gobernando, háganse cargo”.

Lemoine desmereció la formación profesional en un área como la medicina: "Y está bien. Siempre podés renunciar y trabajar de algo que a vos te convenga o te sirva. Yo trabajé mucho tiempo de lo que tenía que trabajar para ayudar a mi familia. ¿Por qué yo pude y otros no?“.

Crisso acusó a la cosplayer de no comprender la importancia que tiene el hospital pediátrico Garrahan. “En nuestro hospital se forman 75 pediatras al año, la mayoría de hospitales pediátricos tiene rotaciones obligatorias. ¿De dónde salen los pediatras si no financias la formación? ¿De los árboles?”, afirmó

Durante el cruce, Lemoine continuó: “Si sos médico y no te sirve el sueldo, si no logras una compensación satisfactoria, tenés la libertad de hacer otra cosa. Pasa que, como los médicos son muy respetados y se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera, no estás acostumbrado a que te hablen honestamente a la cara”.

“Si dejan de formarse pediatras ahí sí, veremos qué pasa. Por lo pronto, ojalá pudiera mejorarse ese salario, me parece perfecto. Si con el control biométrico pudo agregarse un bono de 500 mil, imaginate lo que se va a poder hacer cuando todo el sistema de salud se recomponga de décadas de choreo”, remató la diputada bonaerense de LLA.

Por último, Lemoine sostuvo que cada uno gana de acuerdo a “lo que vale en el mercado”. Y finalizó: “Me hartaron”.