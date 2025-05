El Colegio de Médicos de PBA se suma al repudio del Hospital Garrahan

Ante el ajuste que el gobierno Nacional en el emblemático Hospital Garrahan, el consejo superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que “repudió” lo sucedido y pidió que se “garantice el funcionamiento pleno de cada servicio”.

El Colegio de Médicos bonaerense, expresó su preocupación “ante la situación de vaciamiento” que afronta el Hospital Garrahan, el mayor centro de atención pediátrica del país donde se atiende el 40% de niños con padecimientos oncológicos de todo el territorio nacional. Según se detalla en el comunicado, la entidad colegiada “manifestó el apoyo al personal médico del Garrahan, como así también a todo el personal de Salud”. Además demandaron un “expreso acompañamiento en el reclamo por condiciones salariales y laborales dignas, aspectos indispensables para garantizar una atención de excelencia y calidad”.

En tanto, desde el Colegio de Médicos solicitaron a las autoridades sanitarias nacionales que “garanticen el funcionamiento pleno de cada servicio, y el acceso a la salud para la población infantil en este hospital emblema de la pediatría nacional”.

El repudiable comentario de Francos: "No es razonable”

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó los despidos en el Hospital Garrahan. Según sostuvo, no es que el centro de salud, dependiente de Nación, "tenga presupuesto bajo" sino que "se han incrementado mucho los gastos y tiene más personal del razonable que debe tener el hospital".

"Hoy tuve una larga conversación con el ministro de Salud (Mario Lugones) y estuvimos analizando los números (del hospital) y no es que el hospital tenga presupuesto bajo, lo que sucede es que se han incrementado mucho los gastos y tiene más personal del razonable que debe tener el hospital y eso obviamente genera un desfinanciamiento pero la inversión del Estado nacional, el presupuesto de un poco más de $230 millones de dólares para tener una idea de lo que estamos hablando. No es que no haya recursos, es que hay muchos gastos y hay que tratar de que el hospital sea más eficiente y en eso está trabajando el Gobierno", sostuvo el ministro coordinador en una entrevista con El Destape 1070.

"El Garrahan tiene 6000 empleados. No da para ese número. No es razonable el servicio que presta con seis mil empleados", afirmó. Según señaló, "hay dos licitaciones importantes, una de limpieza y otra de seguridad" y, acorde a lo que le "informaron la llevan adelante empresas vinculadas al gremio". "Tengo la información de que esas licitaciones no las han ganado los actuales prestatarios. Ahí se activa otro conflicto que tiene otros orígenes"