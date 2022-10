La reacción de Larreta ante el "plan bomba" de Macri 2023: "Tomar medidas rápido"

El jefe de Gobierno porteño fue consultado sobre si coincidía con Mauricio Macri en que el próximo gobierno que asuma deberá tomar “medidas drásticas”. Aclaró que no sabe que medidas planteó el exmandatario.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, admitió que no leyó "Para qué", el segundo libro de Mauricio Macri. En tanto, admitió que coincide en que el próximo gobierno deberá tomar medidas drásticas. Criticó las medidas económicas del gobierno nacional y dijo que es imposible invertir en Argentina.

“No leí el libro (de Macri) y no puedo opinar", confesó Larreta ante la consulta sobre si coincidía con las medidas que planteó Macri para el próximo gobierno. En tanto, el jefe de Gobierno porteño remarcó que aún así coincide en que "hay que tomar medidas rápido, mostrar hacia dónde vamos, trazar una visión a largo plazo”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Larreta insistió en que no leyó el libro de Macri por lo que no puede opinar sobre las medidas que planteó el exmandatario pero insistió en que "debemos terminar con estas improvisaciones constantes con un dólar nuevo que aparece cada día; como el ‘dólar soja’, que fue una medida por 25 días... Argentina necesita un plan para 25 años, el país precisa un rumbo”.

El jefe de gobierno porteño criticó las medidas económicas del gobierno nacional y sostuvo que "es imposible que alguien invierta en la Argentina si no sabes si tenés el dólar Coldplay o Qatar…". Remarcó que "necesitamos un plan y terminar con estas improvisaciones una tras otra”. Apuntó: "Otra confusión más, yo ya me perdí, no sé cuántos dólares hay".

El nuevo libro de Macri: neoliberal y mano dura

En un adelanto de su libro "¿Para Qué?", Macri profundizó su discurso antiEstado y advirtió que "el populismo light no es una opción". El diario La Nación publicó un capitulo del segundo libro de Macri. Allí, el ex mandatario planteó que no se puede llegar al gobierno "con prejuicios ideológicos de ningún tipo", que "habrá que tomar decisiones drásticas" y adelantó cuáles serán: un Estado liberal mínimo, una política de mano dura y reformas estructurales con el objetivo de quitar derechos y desregular.

En lo más parecido a una autocrítica de sus cuatro años de gestión, el fundador del PRO señaló "aquel 'buenismo' que algunos señalaron durante nuestra gestión, no va más". Para dejar claro el camino que él y su fuerza deberían seguir, en caso de ganar las elecciones el año próximo, describió una a una las medidas más importantes que deberían tomarse.

Dijo que uno de los ejes de su administración se basará en una “reducción drástica del gasto público”, aún más grande que la de su primera Presidencia. "Cada ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata”-, privatizaciones, por otro -“Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas”- y terminar o al menos reducir los incentivos a la industria nacional -“Construir una economía abierta y aprovechar las oportunidades que tenemos en el mundo para nuestros productos, sin que esto se traduzca en subsidios”.

A la par, dejó claro que apostará por una apertura total del comercio exterior: “El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo a costa de los bolsillos de los consumidores”, escribió y agregó: “Nuestras industrias tienen que saber que su tiempo para ser competitivas está llegando a su fin”.

En cuanto a las reformas estructurales que impulsará, apuntó abiertamente a dos: la laboral y la previsional. “Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal”. En el pasado, el macrismo hizo público su apoyo a volver al sistema privado de AFJP, en lo previsional, y eliminar o limitar los convenios laborales, en términos de derechos de los trabajadores.

Y en este punto se entrecruzan la política económica que propone Macri con su programa de mano dura: "El derecho de protesta debe encontrar un límite", sentenció.

Si bien Macri todavía no definió si participará de la contienda de 2023 - y en el adelanto publicado tampoco da precisiones-, el fundador del Pro buscó desde el día que dejó la presidencia ser una voz de consulta dentro del armado de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, advirtió a su espacio que "tras el rotundo fracaso del populismo existen enormes posibilidades de que la próxima administración recaiga sobre Juntos por el Cambio". Ante ese escenario, la "responsabilidad será mayúscula, aún más exigente que la que tuvimos a partir de diciembre de 2015".