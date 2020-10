El presidente Alberto Fernández participó del homenaje que le hizo el Frente de Todos a Néstor Kirchner con una transmisión de un programa especial en vivo. Lo hizo desde la Quinta de Olivos en una entrevista con los periodistas Julia Mengolini y Roberto Caballero. Allí aseguró que siente que el expresidente lo "acompaña". "Si me equivoco es porque ese día no lo consulte a él", dijo.

En un análisis histórico, Fernández cree que "Néstor y Cristina me dejaron la vara muy alta". Sobre las tensiones políticas y sociales actuales, el mandatario aseguró que "estoy haciendo lo que Néstor haría, que es preservar la unidad". "Venimos a representar a los más postergados. Tenemos que trabajar por los argentinos que no la están pasando bien", agregó.

Sobre su relación con Kirchner, el Jefe de Estado dijo: "Era muy lindo hablar con Néstor. Era un tipo con una inteligencia práctica envidiable. Resolvía los problemas de la política con mucha facilidad", dijo sobre su intimidad con él.

En un pasaje del reportaje, Alberto se sensibilizó y contó que "me gustaría preguntarle a Kirchner cómo le entramos a este problema". E inmediatamente dijo: "Estoy haciendo lo que Néstor haría, que es preservar la unidad, pensar la política en función de los olvidados. Eso que repito, primero los últimos". Y cerró su idea: "Estoy actuando como su mejor alumno".

La personalidad política y la impronta de Kirchner es una de las principales cualidades que ha tenido como mandatario. Alberto lo destacó: "Néstor hacía lo inesperado en la política. Cuando todos esperábamos que vaya para un lado, salía para el otro, que es poco frecuente en la política".

También contó Alberto su responsabilidad como presidente en este tercer período de gobierno kirchnerista: "Siento la obligación de volver a poner a Argentina en la senda en la que la pusieron Néstor y Cristina". Así consideró a su gestión como una cadena que va en un trinomio Néstor-Cristina-Alberto.

Como si fuera una referencia a la carta de Cristina Kirchner de ayer, en sintonía, Alberto aseguró: "Más allá de lo que se dice nunca enfrentamos al empresariado, creamos muchos empleos con inversión privada", dijo sobre los cuatro años de Néstor y los ocho años de Cristina al frente del Gobierno Nacional.

Ya notablemente emocionado, al final de la entrevista manifestó Alberto: "A Néstor le diría una palabra: 'acompañame'. Ahora me toca ser el jefe yo y necesito tu consejo". Y completó: "Yo siento que Néstor me acompaña. Si me equivoco es porque ese día no lo consulté a él".