SUTPA tiene su primera Secretaria General mujer en la historia

Florencia Cañabate, trabajadora del peaje desde hace 14 años, fue elegida para el cargo en dicho sindicato. La lista electa está conformada en un 55% por mujeres.

El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) celebró la elección de autoridades este viernes con una altísima participación del 88,98% de trabajadores y trabajadoras afiliados. La lista que se presentó fue única y estuvo encabezada por Florencia Cañabate, trabajadora del peaje desde hace 14 años, cinco veces electa delegada gremial y ahora elegida como la primera mujer que ocupará el puesto de Secretaria General.

Después de votar en la sede de dicho sindicato, ubicado en Av. Castro Barros 1085, la reciente elegida secretaria general acompañó a los trabajadores y trabajadoras de Autopista Ricchieri y Autopista del Oeste durante el acto electoral. Allí también estuvo presente el reconocido dirigente Facundo Moyano, que será parte de la Comisión Directiva como secretario general adjunto. La lista que tomará el mando está conformada en un 55% por mujeres.

Quien fue elegida como la primera Secretaria General mujer en SUTPA, Cañabate, es la tercera mujer que ocupará dicho cargo en los sindicatos con personería gremial de la actualidad. "Orgullosa de esta nueva Comisión Directiva que cuenta con un 55 % de secretarias mujeres. ¡En el SUTPA la participación de la mujer es una realidad efectiva, no una relato! #SutpaSomosTodosyTodas", escribió desde sus redes sociales.

Cabe destacar que las nuevas autoridades elegidas durante este viernes, asumirán sus funciones el próximo lunes 25 de octubre. Según informaron los y las dirigentes, el principal objetivo de esta Comisión Directiva es seguir con las discusiones de defender la democracia sindical, los derechos y salarios, la igualdad de género y la reconversión del trabajador de cara a las nuevas tecnologías.

Quien también se expresó en relación a los resultados en los comicios fue Facundo Moyano. Celebró y mostró su orgullo por acompañarla mientras que sumó: "Así como hace unos años impulsamos e introdujimos el debate acerca de la Democracia Sindical, limitando mandatos y dándoles participación a todos los trabajadores, hoy logramos que haya una Secretaria General en nuestro sindicato", lanzó. Y tras las críticas recibidas por la imagen que había compartido en su momento, diseñando "políticas de género" en una mesa repleta de hombres, dijo: "No es para la foto, no es chamullo ni relato. Una mujer conduce un sindicato democrático y el 55% de la Comisión Directiva está integrada por mujeres".

Siguiendo por la misma línea, remarcó que es una foto de "un trabajo de años" y dejó en claro que no creen en la mujer como "un elemento decorativo" dentro de los sindicatos. "Estamos convencidos que tenemos que fomentar la igualdad de género. Queremos dar el debate no sólo dentro del sindicalismo sino también en la política que desde la hipocresía plantea cupos y después exhibe un gabinete de ministros con 2 mujeres y 18 hombres. Queremos profundizar el debate en el poder legislativo, donde todos los jefes de bloques y las autoridades de la Cámara son hombres", añadió. Y sentenció, en un extenso comunicado: "Nosotros construimos realidades efectivas y no relatos".