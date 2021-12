Ministros de Nación, PBA y Moyano dieron apoyo al FATPREN

Fue durante el acto de reinauguración de la sede de ese gremio, que se logró a través de un acuerdo con SIPREBA.

Ministros nacionales, de la provincia de Buenos Aires, referentes sindicales y sociales le dieron hoy un fuerte apoyo a uno de los sindicatos de prensa más fuertes del país: FATPREN. "La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa construyó una referencia muy importante en materia de participación, democracia sindical y defensa de los derechos laborales", afirmó Jorge Ferraresi. Fue durante el acto de reinauguración de la sede de ese gremio, que se logró a través de un acuerdo con SIPREBA. Discurso importante del líder de Camioneros, Pablo Moyano.

Además de Moyano estuvieron Hugo Yasky, Cachorro Godoy (ATE), Pablo Jiménez y la secretaria general de la FATPREN, Carla Gaudensi. También estuvo Agustín Lecchi, flamante Secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Ferraresi (Vivienda) fue parte de los ministros nacionales, Mara Ruíz Malec (Trabajo), de Provincia.

"Durante el macrismo, cuando lo primero que quisieron instalar fue la Reforma Laboral, recuerdo ver siempre en la calle las banderas de los compañeros del SiPreBA y de FATPREN", destacó Moyano. "Quiero felicitarlos por esta inauguración. Somos vecinos, el sindicato de Camioneros esta acá a ocho cuadras. La verdad es que cuando critican a los dirigentes gremiales diciéndonos cualquier cosa pienso que ojalá vinieran a ver estas obras, no solamente para la historia y para disfruten los trabajadores y los delegados", continuó el dirigente de la CGT.

Además, Moyano reconoció: "La historia de todos estos compañeros, estos héroes que están acá en este cuadro, tomando ese ejemplo de lucha. Yo siempre recuerdo de los primeros meses del macrismo, cuando más poder tenía, la primera ley que quiso llevar adelante fue la ley laboral, la reforma laboral. Yo me acuerdo que éramos pocos los que salíamos a las calles poco genio, pero con la convicción de defender a los trabajadores y quiero decirles que siempre veía la bandera del SiPreBA y de FATPREN bancando a los compañeros".

Para finalizar, Moyano prometió: "Solamente voy a decirles que esta CGT que se ha conformado hace pocos días va a tener compromisos justamente con los compañeros que venimos luchando, que no vamos a aceptar, como dijo el otro día, qué raro, el diario La Nación, que la CGT ya había aceptado el plan de ajuste del Fondo Monetario, que mañana va al ministro Guzmán con la CGT a firmarlo". Y cerró: "No vamos a permitir que ni la derecha, ni los empresarios, ni los medios de comunicación quieran volver nuevamente a querer sacarnos los derechos de los trabajadores, a eso me comprometo, y seguramente cuando vengan a intentar los derechos de los trabajadores el SiPreBA y la FATPREN van a estar en la calle codo a codo., Gracias compañeros".