Nueva denuncia penal contra Milei: "Apropiación de fondos de la seguridad social"

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el presunto manejo irregular de fondos de la seguridad social. La denuncia, que también alcanza a otros funcionarios y legisladores, se basa en que hubo un traspaso de dinero hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La presentación judicial pide que se investigue la eventual comisión de delitos como violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta. Según el texto de la denuncia, dichos fondos habrían sido canalizados "hacia instrumentos bajo control de la CNV", un organismo que es "ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto".

De acuerdo con el escrito, los hechos estarían vinculados a un presunto uso de esos fondos destinado a inversiones en el ámbito privado, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado en la ley de Modernización Laboral.

"La presentación solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con administración fraudulenta, vinculados a la presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado", indicó el STVyARA en un comunicado.

Desde el gremio advirtieron que este mecanismo implicaría "un retroceso hacia modelos similares a los de las antiguas AFJP", que generaron "perjuicios para los trabajadores y beneficiaron al sector financiero".

La acción penal del gremio liderado por Graciela Aleñá tuvo el patrocinio letrado de Eduardo Barcesat, quien llevó adelante la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). "Hicimos una denuncia penal por la violación a un montón de cosas con relación a la reforma laboral y por el artículo del FAL, que desfinancia el sistema jubilatorio", dijo Aleña en diálogo con AM 750.

Milei, funcionarios y legisladores

En relación a la demanda, detalló que es no solo contra Milei sino "contra quienes tuvieron que ver con la formulación del proyecto y los legisladores que avalaron esa inconstitucionalidad".

En el documento también se advierte sobre una presunta vulneración de principios constitucionales esenciales, en particular del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.

Además, se citan tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contemplan la protección de los derechos laborales bajo los principios de dignidad, progresividad y no regresión.