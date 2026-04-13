La Federación de Trabajadores Viales advirtió por el abandono de rutas por parte de Nación y destacó el trabajo de Formosa

Con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación actual del sistema vial, la nueva comisión directiva de la Federación Argentina de Trabajadores Viales visitó la provincia de Formosa y se reunió con el gobernador Gildo Insfrán.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre distintos aspectos del área, con foco en la realidad nacional y la preocupación por la falta de inversión del Estado nacional. En ese marco, los administradores de las vialidades provinciales y los gremios coincidieron en la necesidad de revertir con urgencia este escenario crítico.

En este contexto, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) una preocupación compartida: en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei no se han impulsado nuevas obras ni se ha mantenido la infraestructura existente.

La mirada federal

En ese sentido, durante la reunión con Insfrán, Caffa destacó la importancia de haber contado con un gobierno nacional con una mirada federal, como el de Néstor Kirchner. Recordó la firma del Acta de Reparación Histórica en 2003 entre el entonces presidente y el gobernador formoseño, y señaló que esas políticas permitieron el desarrollo de infraestructura y la ampliación de la red vial provincial, en contraste con la actual retracción de la obra pública a nivel nacional.

Respecto a las obras financiadas con recursos provinciales, Caffa detalló que actualmente se trabaja en la Ruta Provincial N° 1 con tareas de bacheo superficial y profundo, además del sellado de fisuras. También se interviene la RP N° 28, en el tramo entre Posta Cambio Zalazar y Las Lomitas.

Asimismo, indicó que las próximas intervenciones alcanzarán a las rutas provinciales N° 26 y N° 24, según la planificación del organismo. En paralelo, continúan los trabajos en la RP N° 9, entre Mansilla y El Colorado.

En cuanto a la ejecución, precisó que las obras se realizan tanto a través de empresas contratistas como mediante distritos jurisdiccionales. Por ejemplo, en el Distrito Centro, con sede en Pirané, se avanza sobre la RP N° 16 y caminos secundarios del sur y norte. “Se trata de intervenciones que varían según el tipo de calzada, ya sea pavimento asfáltico, estabilizado granular o caminos de tierra”, explicó a medios locales.

Por otro lado, el funcionario se refirió a los trabajos finalizados en el Canal Rivira, donde se reemplazaron totalmente las compuertas y los sistemas de izaje en el sector inicial, cercano a Las Lomitas y al terraplén sur del Bañado La Estrella.

A esto se suma la obra de la partidora ubicada en el kilómetro 26 de la RP N° 28, que distribuye el caudal hacia los sistemas de Monte Lindo, Cacique Coquero y el canal homónimo, para ser el punto de ingreso principal del flujo hídrico.

Finalmente, Caffa destacó que se trata de “una inversión muy importante” del Gobierno de Formosa, que permitió renovar compuertas y sistemas en el marco de un plan integral de mantenimiento y gestión de los recursos hídricos.