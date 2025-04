Los gobernadores le sacan el blindaje a Milei

El evidente deterioro político Javier Milei ya es parte del escenario en todas las mesas donde se discute el futuro del país, incluyendo los despachos de gobernadores que hasta ahora lo habían blindado en el Congreso. Esa alianza que le permitió aprobar la Ley de Bases, le sostuvo el decreto 70/23 y le dio la posibilidad de vetar las leyes que aumentaban el presupuesto destinado a las universidades y las jubilaciones, empieza a resquebrajarse.

Promesas incumplidas, deudas que no se honraron, encuestas que aconsejan despegarse del gobierno, posicionamientos electorales pensando en 2025 y también en 2027. Los motivos y las excusas no faltan. Esta semana de derrotas para el oficialismo en las dos cámaras mostraron el costo que empezará a pagar el gobierno si no logra aplacar la rebelión. El precio de la colaboración será cada vez más alto y deberá pagarse al contado. Los gobernadores ya no le fían.

No se puede explicar la sorpresiva derrota que sufrió el oficialismo este martes en la cámara de diputados sin atender ese factor. En la Casa Rosada confiaban en que los aliados volverían a salvarles las papas, bloqueando por la mínima el quórum para una sesión que proponía profundizar la investigación sobre el caso Libra y emplazar a las comisiones a que dictaminen una nueva moratoria para las jubilación, entre otras medidas impulsadas por la oposición.

El cálculo que Martín Menem le acercó a Karina Milei después de la reunión de labor parlamentaria, apenas unas horas antes, era que los opositores no sumaban más de 125 votos, lejos del quórum. Por eso se sorprendieron cuando comenzó la sesión y supieron, desde el mediodía, que sólo podían reducir daños. Las líneas comunicantes entre la Casa Rosada y la Coalición Cívica permitieron una negociación que salvó a Karina Milei de tener que ir a dar explicaciones al recinto.

Entre los 129 que dieron quórum estuvieron los cordobeses que responden a Martín Llaryora y que venían votando en consonancia con el gobierno. También los cuatro votos catamarqueños de Unión por la Patria que responden a Raúl Jalil, que fue un aliado fiel de Milei durante su primer año de gestión. En el entorno del mandatario del PJ hablan de deudas incumplidas, un reclamo del que también se hace eco el tucumano Osvaldo Jaldo.

El chubutense Jorge Ávila, que actúa en tándem con el gobernador Ignacio Torres, también aportó al quórum. Las provincias patagónicas sufren una urgencia extra: la caída del precio del petróleo por la crisis de los aranceles impacta directamente en las regalías que son una parte importante de los recursos que tienen. Eso explica, también, el endurecimiento del santacruceño Claudio Vidal, cuyos senadores hicieron caer la sesión por Ficha Limpia que impulsaba el oficialismo esta semana.