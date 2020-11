Un par de días después de que la misión del FMI haya abandonado el país, el presidente Alberto Fernández sostuvo que el Fondo Monetario Internacional es "corresponsable de lo que ha ocurrido en Argentina" en materia económica. En ese sentido, también aseguró que los 11 millones de dólares "se fugaron".

En declaraciones a Radio 10, el jefe de Estado recordó: "Les recomendé (al fondo) que los últimos 11.000 millones de dólares que iban a darle al gobierno de (Mauricio) Macri no se lo dieran porque se iban a fugar. Y eso ocurrió". "El dinero que recibió el gobierno de Macri solo tuvo el propósito de permitir la salida de capitales especulativos que estaban en la Argentina", subrayó.

Por otro lado, sobre las medidas del Gobierno para afrontar el COVID-19, Alberto Fernández aseguró que "seguramente habremos hecho muchas cosas mal. Tal vez, si uno repiensa, fue un error haber apresurado una decisión sobre una empresa cerealera que estaba en quiebra, que era Vicentín". En ese mismo setnido, añadió que "era una buena oportunidad que el Estado la tome, con la idea de poder desarrollar allí una empresa testigo para el mercado argentino cerealero, que es muy importante. Y creo que ahí nos equivocamos", manifestó.

Para Fernández, la pandemia es "una gran oportunidad para que en la post pandemia podamos construir una nueva realidad económica donde la riqueza no se concentre entre tan pocos y la pobreza no se distribuya entre tantos millones". "Empezamos a gobernar con la idea de hacer frente a una crisis económica y de deuda. Pero en el medio apareció el coronavirus y nos vimos obligados a cambiar sobre la marcha. Vamos a ajustar el déficit, pero no lo vamos a hacer sobre la gente", indicó Alberto Fernández.

Más allá de la situación, Alberto Fernández añadió que se han logrado "muchas cosas" y que lo más importante, en términos económicos, " es un acuerdo con los acreedores privados que nos permite que la Argentina, al cabo de 10 años, deba 38.000 millones de dólares menos". En ese mismo sentido, añadió que "los argentinos perdimos la confianza en la moneda argentina porque los procesos de inflación generaron devaluaciones y se llevaron los ahorros de la gente. Y entonces confían más en una moneda dura que en el peso argentino", explicó.