Encerrado en medio del conflicto con una criptomoneda que, entre otras cosas, incluye una posible estafa, Javier Milei busca tomar la agenda informativa con un llamativo gesto contra Clarín. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que el Grupo Clarin es "La Gran Estafa Argentina".

En una larga publicación en sus redes sociales, Javier Milei aseguró que desde el Grupo Clarín "No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones. Están acostumbrados a actuar así".

En este sentido, en un largo comentario en sus redes sociales sostuvo que, en 2002, Clarín consiguió "a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros". En este sentido, apuntó que el Grupo "quiere quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país".

Milei habló sobre el escándalo de Manes: "Lo ha impulsado una periodista de Clarín y Clarin me la tiene jurada"

El presidente Javier Milei, en una charla con Luis Majul, aseguró que le "sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan marginal. Manes ha mentido de manera descarada".



En este sentido, aseguró que es "es tan grande el discurso que fuimos a hacer, el Estado de la Nacion, que lo que hemos hecho. Me sorprende que le den tanta entidad. Tan marginal. En especial porque Manes ha mentido de manera deliberada. Hacer un escándao por eso no me sorprende. Esto lo ha impulsado una periodista de Clarín y Clarin me la tiene jurada porque quiere quedarse con el monopolio de las telecomunicaciones"