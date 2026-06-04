El Gobierno demonizó la lucha del Garrahan que consiguió aumentos: "No querían dar nada"

El gobierno de Javier Milei difundió este jueves un provocador video para defender su gestión en el Hospital Garrahan y volver atacar a los trabajadores, los gremios, la prensa y la parte de la sociedad que protagonizó y acompañó asambleas, paros, movilizaciones, festivales y acciones de visibilización durante más de seis meses, gracias a los que los trabajadores obtuvieron un aumento salarial. "Un gobierno que no quería dar nada terminó dando una suba del 61%", afirmaron desde uno de los sindicatos. También criticaron que entre los testimonios recopilados no hay "un solo trabajador de a pie que cumpla funciones reales" y que defienda la actual gestión. En las imágenes oficiales hablan el director del hospital, el doctor Mariano Pirozzo, y cinco trabajadores que no son identificados.

"40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados. La verdadera historia de quienes nunca dejaron de trabajar para sostener el funcionamiento del principal hospital pediátrico de la Argentina", publicó el Gobierno al difundir el video. Las imágenes reúnen breves reportajes a integrantes del Consejo de Administración y de trabajadores de distintas áreas, sin ser especificados, que se expresaron en desacuerdo con las medidas tomadas por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

"El video es muy clarificador. No pudieron poner un solo trabajador o trabajadora de a pie que cumpla funciones reales en un servicio a defender la actual gestión. Solo hay cargos políticos. Hay un solo jefe médico que está a dedo recortando becas", dijo a El Destape el secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich.

En los 15 minutos que dura el spot, solo un puñado de personas critican las protestas de un conflicto que involucra a cerca de 5.000 empleados. El único identificado en las imágenes es el director médico del hospital, Pirozzo, quien asumió el cargo en julio del año pasado en medio de la tensión con los gremios. "Los que quieren descalificar la lucha del año pasado como política son funcionarios políticos, como Pirozzo o el consejero César Avellaneda, que ocupan cargos políticos designados a dedo. Es el mundo del revés", agregó Lipcovich.

La lucha de los trabajadores, invisibilizada

En otro pasaje del video, además de cuestionar a parte de la prensa que se hizo eco del reclamo con festivales y móviles en la puerta del Hospital, la gestión se arrogó haberle brindado a los trabajadores un aumento salarial de 61% sin mencionar que fue producto de la lucha gremial. "Si uno ve el video, la conclusión es que hubo una lucha y reclamos de los que participó mucha gente de distintos sectores y que, como consecuencia, un gobierno que no quería dar nada terminó dando un aumento del 61%. No fue una decisión del Gobierno, ellos se resistieron", remarcó el dirigente de ATE.

Según el planteo oficial en palabras de Pirozzo, la autoridades del Garrahan durante la gestión libertaria lograron "destrabar obras frenadas", "agrandar la capacidad de internación" y "ampliar la capacidad de la farmacia para preparar drogas oncológicas", entre otras cuestiones. "Las obras que mencionan, algunas son un fraude. Muestran goteras y manchas de humedad, eso sigue. Incluso que tengan que comprar algo fue consecuencia de la lucha. La farmacia, lejos de ampliarse, se redujo, hay menos personal", lanzó el dirigente de ATE.