Kicillof: "A Larreta le digo que deje de hacer ridiculeces y saque las vallas"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue a la casa de Cristina Kirchner para repudiar el operativo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que el estado de alerta y movilización despertado en esta semana en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tiene al macrismo “en un estado de desorientación absoluta”. Además, en entrevista con El Destape Radio, exigió al sector de la oposición que “no provoque”.

Las diversas acciones comenzaron esta semana luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaran 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

En la jornada de este sábado, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño dispuso un vallado perimetral en las calles Juncal entre Paraná y Talcahuano; y Uruguay entre Montevideo y Arenales, lo que obstruyó el centro de las convocatorias por la militancia kirchnerista.

Para el gobernador bonaerense, desde el sector macrista “planearon esto como una campaña electoral adelantada. Creyeron que con la situación económica compleja tenían un terreno fértil para ir a fondo contra Cristina. No se esperaban que el Gobierno recompusiera el timón de la situación económica y, sobre eso, cuando quisieron ir con una causa absolutamente inventada".

Axel Kicillof en la convocatoria de Plaza Belgrano, en La Plata. Foto: Florencia Marcote

Además, analizó que se está en una coyuntura “realmente muy especial" en donde se ve "a un sector del Poder Judicial actuando de nuevo con los medios porteños, macristas, con la dirigencia política del macrismo buscando atajos”, sostuvo Kicillof. En ese sentido, consideró como “ataques a la democracia” los distintos actos que se cometieron desde la Justicia como desde el Gobierno porteño.

“¿Alguien puede creer que la democracia está funcionando bien, que el Poder Judicial está funcionando bien?”, se preguntó el gobernador y aclaró que las personas que se movilizan “lo hacen en defensa de Cristina, pero también en defensa de sus propios derechos, de su propio futuro”.

“Al señor (jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez) Larreta le digo que deje de hacer ridiculeces y saque esas vallas”, dijo.

Kicillof, también, señaló que desde los distintos sectores del oficialismo apoyan la Fernández de Kirchner y que ven “con espanto y con sorpresa las maniobras que se van sucediendo”; y consideró que el pedido de condena de Luciani y Mola es “absolutamente extemporáneo, politizado e ideologizado”.

Hizo referencia, asimismo, a su responsabilidad política de estar presente en el lugar de los hechos: “Creo que tengo la responsabilidad de participar de un momento en donde firmemente hoy le decimos a quien gobierna la Capital Federal, la capital argentina, en donde vive la vicepresidenta de la nación, que indudablemente no tiene ningún derecho”.

“El señor Larreta no ha comprendido que no tiene ningún derecho a hacer esto y esas vallas tienen que ser corridas y levantadas, todo el dispositivo policial tiene que ser retirado -insistió-. Espero que reflexionen, recapaciten y que no provoquen, que dejen de provocar”.

Previo a la entrevista, asistió de manera espontánea en la convocatoria que la militancia del Frente de Todos había realizado en la Plaza Belgrano de La Plata y, micrófono en mano, brindo un discurso en el que llamó a movilizar a Juncal y Paraná en defensa de la vicepresidenta, reportó Infocielo. Allí, saludó a los presentes y brindó un breve discurso en el que aseguró que "no es solamente para perseguir a los dirigentes del campo popular. Lo dijo Cristina el otro día: tiene el lawfare también el objetivo de darle absoluta impunidad a quienes son los que verdaderamente han lucrado históricamente con el Estado y se han llevado todo".

Al finalizar, invitó a las y los presentes a que lo acompañen en una caravana hacia la Ciudad de Buenos Aires.