"Hemos chequeado con la Procuración”: las 12 llamadas de Conte Grand con Villegas

El ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, había afirmado durante la reunión de la Gestapo antisindical que tenía todo el armado judicial contra el Pata Medina chequeado con la Procuración. El Destape constató que el ministro mantuvo al menos 12 llamadas telefónicas con el procurador durante la avanzada contra el gremialista. Tres, antes del encuentro en el BAPRO. Las coincidencias temporales que complican al jefe de los fiscales bonaerense.

“Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”, afirmó el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, a los empresarios presentes en la reunión de la Gestapo antisindical. “No estaríamos a este nivel hablando con ustedes (...) si no tuviésemos asegurada la cuestión judicial”, agregó en referencia a la avanzada contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. También afirmó que trabajaban “con todo soporte de la Procuración General”, es decir, Julio Conte Grand, el jefe de los fiscales bonaerenses. Villegas no mentía. El Destape constató que el ministro de María Eugenia Vidal mantuvo al menos 12 llamadas telefónicas con el procurador provincial durante el armado de causas contra el referente de la UOCRA-La Plata.

Tres de esas comunicaciones se realizaron antes del encuentro en la sede porteña del Banco Provincia, donde espías de la AFI, funcionarios bonaerenses y empresarios coordinaron la persecución contra el sindicalista. La coincidencia temporal entre los llamados y los momentos claves de la cacería sobre Medina complican al jefe de los fiscales bonaerense. Y se trata sólo de las llamadas por la línea de celular, no incluye comunicaciones vía Whatsapp u otra aplicación, algo que el juez aún no pidió.

Al igual que con los llamados entre Vidal y Conte Grand (ver aparte), no hay justificación para los de Villegas. Lo único que evidencian es un evidente trabajo coordinado entre Poder Ejecutivo y Judicial para el armado de causas.

El juez de la causa Gestapo, Ernesto Kreplak, solicitó que se le informen los llamados de todos los participantes de la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia, encuentro que fue grabado y cuya filmación fue hallada en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la actual intervención, que presentó el material en la Justicia. El pedido fue recortado en el margen temporal que estudia el magistrado: el que va del 1 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de ese año. El Destape analizó los llamados de Villegas y halló que el ministro se comunicó más de una decena de veces con el procurador.

Por ejemplo, Conte Grand y Villegas se contactaron el 9 de mayo de 2017, el mismo día que la AFI comienza a realizar los informes sobre el Pata Medina. Según la agenda de Villegas, Vidal y su ministro de Trabajo habían estado reunidos el día previo, al mediodía, en el BAPRO. Por la noche, a las 20, la gobernadora y el ministro se contactaron por teléfono celular. Ese llamado, que es el único entre el ministro y la gobernadora en todo mayo, se da en un momento importante para la pesquisa. Ocurre 4 días después de lo que se considera el inicio de la maniobra que investiga la Justicia con la visita de Villegas a la Casa Rosada para ver a Macri y al jefe de la AFI, Gustavo Arribas.

En total, Conte Grand y Villegas hablaron tres veces antes de la reunión del BAPRO: el 9 de mayo, el 21 y el 23 del mismo mes. En este último llamado hablan más de 16 minutos. Tres semanas después del último llamado, ante agentes de la AFI y empresarios, el titular de la cartera laboral diría que tenía acordada con la Procuración la avanzada judicial contra Medina.

Cuando Conte Grand declaró a fines de enero en la Comisión Bicameral de control de los Organismos de Inteligencia, en el marco de la investigación parlamentaria que se abrió por el caso de la Gestapo M, dijo varias veces que el que tiene que dar cuenta de lo que hizo es el ex ministro de Trabajo Villegas. No dijo que él habló más de una decena de veces con el ministro bonaerense y también con la gobernadora. Y en momentos determinantes para la pesquisa. No se trata de un dato menor. Conte Grand es el jefe de los fiscales en la provincia de Buenos Aires. Los fiscales bonaerenses no solo toman la decisión de darle impulso penal (o no) a las causas judiciales. Directamente, tienen las investigaciones a su cargo. Por lo que los llamados denotan una clara injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

En el marco de la causa Gestapo antisindical el abogado César Albarracín, representante legal del Pata Medina, ya pidió la imputación de Conte Grand. De hecho, solicitó que se requieran los ingresos del procurador bonaerense a la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y la AFI durante el gobierno de Macri. El planteo lo realizó en base a la publicación de El Destape en la que se describen las distintas visitas de Conte Grand a la residencia presidencial y a Casa de Gobierno durante la gestión Cambiemos.

Los llamados que complican a Conte Grand

El Destape realizó un entrecruzamiento de datos entre los llamados de Conte Grand y Villegas con los distintos momentos importantes en la avanzada contra Medina. Se realizó el cruce con causas judiciales, la agenda de Villegas, los ingresos de funcionarios de Vidal a la AFI y con los llamados que se realizaron entre sí los imputados del caso Gestapo M. Los resultados comprometen a Conte Grand ya que le dan verosimilitud a las afirmaciones del ministro de Trabajo respecto a la articulación con la Procuración en pos de encarcelar a Medina.

Las comunicaciones entre Conte Grand y Villegas fueron los siguientes:

El 9 de mayo de 2017, el ministro de Trabajo de Vidal llamó al procurador Julio Conte Grand. La comunicación se realizó a las 8.52 y se extendió por 138 segundos.

- Ese mismo día comienzan a realizarse los informes sobre Medina en la AFI

-Y el 8 de mayo, un día antes del llamado Conte Grand-Villegas, la gobernadora y su ministro de Trabajo hablan por teléfono a las 20 horas, por 138 segundos. Según la agenda de Villegas, habían estado reunidos el mismo día a las 12 del mediodía en el BAPRO. Ese llamado, que es el único entre el ministro y la gobernadora en todo mayo, se da 4 días después de lo que se considera el inicio de la maniobra que investiga la Justicia con la visita de Villegas a la Casa Rosada para ver a Macri y Arribas.

- El 18 de mayo, el jefe de los fiscales llamó nuevamente a la gobernadora.

El 21 de mayo, Villegas volvió a llamar al procurador. Hablaron 445 segundos, es decir, más de 7 minutos.

- El 22 de mayo, el directivo de la AFI Juan Sebastián De Stéfano recibió un llamado del juez federal de Quilmes Luis Armella a las 20.07. Lo devuelve el mismo día, cinco minutos después. El espía y el magistrado dialogan 86 segundos. Aún no se había presentado la denuncia contra Medina en el fuero federal.

El 23 de mayo de 2017, a las 9.47 y a las 9.49, el procurador Conte Grand llama al ministro de Trabajo de Vidal. En el primer contacto, la comunicación es de 14 segundos, lo que evidencia que no lo ubicó. El segundo es de 86 segundos, es decir casi un minuto y medio. El mismo día, pero a las 11.03, Villegas es el que llama al procurador. La comunicación es de 6 segundos por lo que no hay contacto. A las 12.49 de la misma jornada vuelve a llamar Conte Grand. De acuerdo a la información que brindó la compañía Telecom, se da una comunicación de 1034 segundos, es decir, más de 16 minutos.

-Ocho días después, el 31 de mayo a las 12.47, Conte Grand se comunica con la entonces gobernadora Vidal durante más de 3 minutos.

- El 2 de junio, Villegas agendó un encuentro del “grupo de trabajo”, del que participan cuatro imputados del caso Gestapo: el propio Villegas; el 2 de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Pablo Allan y el ministro de Infraestructura Roberto Gigante. Tres días después, el 5 de junio, Villegas llama a la gobernadora seis veces, de acuerdo a un informe que la DAJUDECO elevó al juzgado de Kreplak. Al día siguiente vuelve a llamarla seis veces más. No la ubica en ninguno de los 12 llamados.

-El 12 de junio, según dejó registrado Villegas en su agenda, se reuniría a las 14.30 con la Nº 2 de la AFI, Silvia Majdalani, y Grassi. El encuentro se realizó en “Capital”. Tal como publicó el Destape, el mismo 12 de junio ingresó a la AFI a las 16.26 el intendente de La Plata Julio Garro. Fue a ver a Majdalani.

-El 14 de junio dos agentes de la AFI plantan las cámaras en el SUM de la sede porteña del Banco Provincia para grabar la reunión de la Gestapo que se realizaría al día siguiente. Ese 14 Villegas se contacta con Grassi, con Gigante y con Garro, tres funcionarios y dirigentes de Cambiemos que participarían del encuentro en el BAPRO.

-El 15 de junio se realiza la reunión en el BAPRO entre funcionarios bonaerenses, empresarios y espías y se coordina el armado de causas contra el “Pata” Medina. Allí, Villegas dijo tener todo “chequeado” con el Poder Judicial, que no iban a la pesca, que tenían todo hablado con el Procurador. Evidentemente, sabía de lo que hablaba porque se había contactado con el jefe de los fiscales días antes de la reunión.

-El 23 de junio se comunican Villegas y Vidal.

-El 27 de junio el procurador Conte Grand llama a Vidal. El día anterior, el 26 de junio, Villegas había dirigido un ultimátum a Medina en una reunión que fue registrada en la agenda del ex Ministro.

-El 30 de junio de 2017 se presenta una denuncia contra Medina en el Departamento judicial de La Plata por un llamado anónimo.

-El 4 de julio, Conte Grand vuelve a llamar a Vidal.

-Tres días después, el 7 de julio, vuelven a comunicarse la gobernadora y el jefe de los fiscales. Otra vez, quien llama es el procurador. A las 10.39. El contacto dura 140 segundos. El mismo 7 de julio a las 12.38 vuelve a llamar a la gobernadora. Hablan 716 segundos, es decir, unos 12 minutos.

El 11 de julio de 2017, cuatro día después del diálogo Vidal-Conte Grand, el procurador llama a Villegas a las 18.30. La comunicación se extiende 219 segundos.



El 13 de julio vuelve a haber un llamado entre el jefe de los fiscales y el ministro que impulsa la operación Gestapo M. La llamada otra vez la realiza el procurador, a las 15.22, y se extiende por 467 segundos, es decir, casi 8 minutos.

- Aquel día, según el informe de la DAJUDECO, Villegas prueba ubicar a Vidal en una serie de llamados. Repite el intento al día siguiente. Aquel 13 de julio a las 8.22 de la mañana el ministro de Trabajo había hablado alrededor de siete minutos con el 2 de Justicia provincial, Adrian Grassi.

- El 31 de julio, Villegas y el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, concurren a la AFI. Entraron a las 14.51. Se reúnen con el director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, otro de los participantes de la reunión en el banco. El mismo 31 de julio se inicia también por denuncia anónima pero esta vez en el juzgado federal de Quilmes a cargo del juez Luis Armella otra causa contra el Pata Medina por los mismos hechos que en la causa provincial que tenía el fiscal provincial Álvaro Garganta.

El 13 de septiembre a las 23.10, Villegas llama al procurador. La llamada es de 15 segundos. Antes y después de ese llamado se habían realizado muchos llamados entre los participantes de la Gestapo M y se habían dado importantes movimientos judiciales.

- El 30 de agosto, dos semanas antes del llamado Villegas-Conte Grand, se abre la tercera causa contra el Pata Medina. Se radica en la justicia provincial a instancia de uno de los empresarios que participa de la reunión en el BAPRO. La acusación es porque un grupo de obreros de la UOCRA bloquean obras en construcción. Ese mismo día, Grassi y Villegas se contactan seis veces por teléfono. Y el ministro de Trabajo de Vidal llama al juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien tenía la causa federal que pesaba sobre Medina. La frase “hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”, se corrobora en todos sus niveles.

- El 26 de septiembre de 2017, dos semanas después del llamado Villegas-Conte Grand, se libran dos órdenes de detención del Pata Medina. Una en la causa provincial que tenía el fiscal provincial Garganta y otra en la causa federal a cargo del juez Armella. El magistrado federal llama a Villegas a las 18 de ese mismo día. También durante esa jornada se inicia una tercera causa provincial (la cuarta, en total) contra el Pata Medina a instancia de la intendencia de La Plata, comandada por el dirigente del PRO Julio Garro.

-El 23 y el 25 de septiembre, De Stéfano había recibido el llamado del 2 de Justicia bonaerense, Adrián Grassi.

- El 20 de septiembre, una semana después del llamado de Villegas, Conte Grand llamó a Vidal. La comunicación duró 91 segundos.

El 5 de octubre se da un nuevo contacto entre el procurador y el ministro de Trabajo de Vidal. Villegas llama a Conte Grand a las 15.35. La comunicación es de 97 segundos. El procurador, por su parte, se contacta con el ministro a las 16.35.

-El 6 de octubre de 2017, quien llama al procurador es el senador provincial de Cambiemos e imputado en el caso Gestapo, Juan Pablo Allan.

-En la causa federal, el 12 de octubre el juez federal Armella procesa al Pata Medina por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. Se trata de una causa similar a la que tenía el fiscal Garganta, que terminarán acumulándose en el fuero federal. El 13 de octubre el magistrado federal llama al ministro Villegas.

El 12 de diciembre a las 12.18 al ministro de Vidal le entra una llamada de Conte Grand. La comunicación se extiende por 283 segundos, es decir, casi 5 minutos.

-El 10 de diciembre de 2017 Vidal había llamado a Villegas. Y en dos ocasiones.

-Y el 18 y el 20 de diciembre, finalmente, quien llama a la gobernadora es Villegas. En el último llamado, la comunicación es de 231 segundos, es decir, casi 4 minutos.