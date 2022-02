"Gestapo" antisindical: ordenan las indagatorias de los ministros de Vidal, espías y el resto de los participantes de la reunión en el banco

Lo dispuso el juez Ernesto Kreplak. La medida alcanza a los exministros bonaerenses Marcelo Villegas y Roberto Gigante, a quien era el 2 de la cartera de Justicia, Adrián Grassi, al intendente de La Plata Julio Garro, al senador de Cambiemos Juan Pablo Allan, a tres espías de la AFI y a los empresarios que estuvieron en el encuentro del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia.

El juez Ernesto Kreplak citó a indagatoria a todos los participantes de la reunión de la "Gestapo" antisindical, entre ellos a los directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri y a los funcionarios que respondían a María Eugenia Vidal que fueron parte de aquel encuentro. Para el juez ya hay elementos para avanzar en esa investigación sobre cómo se armaron las causas judiciales contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, maniobra que se conoció a partir del video de una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017.

Entre los directivos de la AFI que participaron de la reunión de la "Gestapo" antisindical y que fueron llamados a indagatoria está Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, el entonces director de Asuntos Jurídicos de la AFI que, como reveló El Destape, tiene un amplio abanico de llamadas con jueces, fiscales y miembros de la Mesa Judicial macrista durante esos meses. Junto a De Stéfano también fueron citados a indagatoria el ex director del Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y el ex jefe de Gabinete de la AFI Darío Biorci.

Un dato no menor: el juez Kreplak también pidió informes sobre las llamadas de Dalmau Pereyra y Biorci. Es de esperar que de esos registros surjan llamadas tan reveladoras como las que hacía De Stéfano.

Además de los directivos de la AFI, que eran quienes comandaban la reunión en el BAPRO, el juez Kreplak indagará a los funcionarios que reportaban a Vidal y fueron parte del encuentro en la sede porteña del Banco Provincia. La medida alcanza a los ex ministros de Trabajo Marcelo Villegas y de Infraestructura Roberto Gigante, al ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, al intendente de La Plata Julio Garro y al senador de Cambiemos Juan Pablo Allan.

No llamó por ahora a indagatoria a Gustavo Ferrari, que era el ministro de Justicia de Vidal. Pero todo indica que Kreplak ya lo tiene en la mira ya que, como informó El Destape, pidió una serie de entrecruzamientos de llamadas entre las que incluyó el celular de Ferrari.

Tampoco citó a indagatoria al -aún hoy- procurador Julio Conte Grand, pero las sospechas en torno a su rol en esta maniobra son cada vez más grandes: todo apunta a que fue una pieza clave para el capítulo bonaerense de la persecución judicial. Al igual que Ferrari, el juez también pidió entrecruzar llamadas de su celular.

“En atención a las constancias probatorias colectadas en el expediente y a lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, habiéndose alcanzado el grado de sospecha exigido por el art. 294 del C.P.P.N., se designan, para esta primera etapa, las siguientes audiencias a fin de recibirles declaración indagatoria a los imputados que a continuación se mencionan”, escribió Kreplak en una resolución que firmó este viernes. El llamado a indagatoria es el primer acto de defensa de los acusados pero también es un paso jurídico clave para determinar la suerte procesal de los imputados. Tras escuchar a los indagados, el magistrado tiene 10 días para definir si los procesa, los sobresee o les dicta una falta de mérito. Cuando un juez llama a indagatoria es porque tiene sobradas sospechas de que cometieron un delito.

La tanda de indagatorias comenzará con los empresarios que estuvieron en la reunión en la sede porteña del BAPRO, en junio de 2017.

El 3 de marzo, a las 10.30, Kreplak citó a Ricardo Alconada Magliano, presidente de OCSA. Será el primero en declarar. Para el día siguiente, el magistrado llamó a Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata. El 7 de marzo está citado Jorge Del Río, presidente de APYMECO. El 8 de marzo próximo el convocado es Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario. Luego, Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO). A Marcelo Jaworski, director general de COPTERO, lo citó el 10 de marzo.

Concluida la tanda de empresarios empezarán a desfilar por tribunales los ministros de Vidal.

El primero en ser citado es el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. El juez federal de La Plata lo espera el 14 de marzo a las 10:30 horas. Dos días después está convocado a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante. El 17 de marzo la cita es con el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi.

Para el 21 de marzo, Kreplak llamó al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan. Para que declare el legislador, el juez afirmó que debe pedir primero su desafuero de la Cámara de Senadores provincial y esperar una respuesta.

El 23 de marzo, quien deberá presentarse en los tribunales federales de La Plata es el actual intendente de esa ciudad, el dirigente de Cambiemos Julio Garro.

El cierre de esta primera tanda de indagatorias concluye con la citación de los tres altos jerarcas de las AFI que participaron del encuentro en el Banco Provincia. Se trata de:

-El ex jefe de gabinete de la agencia, Darío Biorci, cuñado de Silvia Majdalani. Está citado para el 25 de marzo.

-El ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, quien fue convocado para el 29.

-El ex director de Contrainteligencia, Diego Luis Dalmau Pereyra, quien deberá prestar declaración indagatoria el 31 de marzo próximo.

Tal como informó El Destape, este jueves, el juez Kreplak había ordenado entrecruzar llamadas y mensajes de texto de 21 teléfonos, entre los que se destacan los de la exgobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros imputados en el caso, el del actual Procurador bonaerense Julio Conte Grand, los de los tres espías de la AFI involucrados, y el del juez federal de Quilmes Luis Armella, que tuvo una de las causas que armó el macrismo contra el Pata Medina. La medida incluye al extitular de la cartera de Justicia provincial, Gustavo Ferrari y al secretario penal del juzgado Armella, Pablo Wilk.

Según los resultados que arrojen esas medidas, la lista de indagados puede ampliarse.

El Destape pudo constatar que existen llamadas del ministro de Trabajo de Vidal, Villegas, y del espía De Stéfano, con el juez Armella en momentos determinantes de la pesquisa. Los contactos de De Stéfano y Armella fueron publicados en detalle este domingo por Alejandra Dandan en El Cohete a la Luna. También hay contactos telefónicos entre Villegas y De Stéfano. Y entre Grassi y De Stéfano con Wilk. A esto se suman encuentros en la AFI y en la Casa Rosada entre los protagonistas, tal como reveló este medio.

El abogado del Pata Medina, Cesar Albarracín, había pedido días atrás que se amplíe la imputación contra Conte Grand, Ferrari e incluso contra el expresidente Mauricio Macri y los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros. Llegó a pedir la indagatoria de todos los imputados y que se detenga a Vidal.

¿Qué investiga Kreplak? Si existió una asociación ilícita entre funcionarios bonaerenses, espías y empresarios para armar causas contra el gremialista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina, tal como se desprende de la grabación de una reunión realizada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia que fue hallada en la exSIDE.