Gestapo antisindical: comenzó la primera tanda de indagatorias del caso que complica a Vidal y Macri

Ricardo Alconada Magliano, quien abrió la ronda de indagatorias, se negó a declarar y presentó un escrito en el que dijo ser víctima del gobierno macrista. El viernes está convocado otro ejecutivo.

Este jueves comenzó la primera ronda de indagatorias del caso conocido como “Gestapo antisindical”. El primer imputado en ser citado fue el empresario Ricardo Alconada Magliano, presidente de OCSA, quien se negó a declarar y presentó un escrito en el que dijo ser víctima del gobierno macrista. Magliano es uno de los empresarios que participó de la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia donde coordinó con funcionarios bonaerenses y agentes de la AFI el armado de causas contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina. Este viernes será indagado Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata. Los exfuncionarios de Vidal están convocados a partir del 14 de marzo. Luego será el turno de los espías.

Según pudo reconstruir El Destape, Alconada Magliano se presentó en los tribunales federales de La Plata, se negó a declarar y acercó un escrito en donde dijo ser ajeno al hecho que se investiga. Se consideró una víctima. ¿Qué investiga el juez Ernesto Kreplak junto a la fiscal Ana Russo? Si existió una asociación ilícita entre espías, funcionarios de Cambiemos y empresarios para armarle causas judiciales al Pata Medina. En ese marco, están imputados todos los participantes de la reunión en el BAPRO y Vidal.

En su escrito, Alconada Magliano dijo que lo convocaron a una reunión institucional (en el BAPRO) y que él no conocía a varios de los asistentes. Tampoco –aseguró- sabía que el encuentro sería filmado. Entre otras cosas, en pos de defenderse, dijo que los “problemas” que se trataron en el cónclave no le eran ajenos y eran “reales”. También afirmó haberse sentido incómodo durante el encuentro, que se realizó el 15 de junio de 2017.

Cómo siguen las indagatorias

Este viernes, el magistrado espera a Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, y también participante de la reunión del escándalo en la sede porteña del BAPRO.

El lunes 7 de marzo continuará la indagatoria de empresarios. Está citado Jorge Del Río, presidente de APYMECO. El 8 de marzo próximo el convocado es Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario. Luego, Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO). A Marcelo Jaworski, director general de COPTERO, Kreplak lo citó para el 10 de marzo.

Concluida la tanda de empresarios empezarán a desfilar por tribunales los ministros de Vidal.

El primero en ser citado es el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. El juez federal de La Plata lo espera el 14 de marzo a las 10:30 horas. Villegas es uno de los protagonistas de esta causa. Es el ministro de Vidal que desea una Gestapo para “combatir” a los sindicatos. Y tal como se desprende de la investigación mantenía un “grupo de trabajo” con otros funcionarios macristas para seguir de cerca el tema “UOCRA-La Plata”. Tal como publicó este medio, el ministro de Trabajo tiene ingresos a la AFI; encuentros con la Nº 2 de la agencia, Silvia Majdalani; y decenas de llamadas con Vidal y con otros imputados en el caso en momentos claves de la avanzada contra Medina.

Dos días después de Villegas está convocado a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante, que también estuvo en el encuentro del BAPRO. Y el 17 de marzo la cita es con el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, otro exfuncionario que aparece muy activo durante el desarrollo del “plan Gestapo”. Al igual que Villegas, mantiene ingresos a la AFI y contactos telefónicos con varios de los imputados en momentos determinantes para la pesquisa.

Para el 21 de marzo, Kreplak llamó al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, exintegrante del Consejo de la Magistratura provincial y participante de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia. Para que declare el legislador, el juez afirmó que debe pedir primero su desafuero de la Cámara de Senadores provincial y esperar una respuesta.

El 23 de marzo, quien deberá presentarse en los tribunales federales de La Plata es el actual intendente de esa ciudad, el dirigente de Cambiemos Julio Garro. Garro también tiene ingresos a la AFI, llamadas con Vidal 6 días antes de encontrarse con Majdalani y fue impulsor desde la intendencia de una de las denuncias que se realizaron contra Medina.

El cierre de esta primera tanda de indagatorias concluirá con la citación de los tres altos jerarcas de las AFI que participaron del encuentro en el Banco Provincia. El 25 de marzo está convocado el ex jefe de gabinete de la agencia, Darío Biorci, cuñado de Silvia Majdalani. El 29 de marzo quien deberá concurrir a tribunales es el ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián “Enano” De Stéfano. Por su parte, el ex director de Contrainteligencia, Diego Luis Dalmau Pereyra, está citado para el 31 de marzo.

De acuerdo a un informe que la DAJUDECO elevó al juzgado a cargo de Kreplak, De Stéfano, considerado el Nº 3 de la AFI macrista, se contactó 15 veces con involucrados en la causa de la Gestapo M. Se registraron llamados con Villegas (1); Grassi (2); Biorci (6); y con el juez federal de Quilmes, Luis Armella (5), quien tenía a su cargo la única causa federal que pesaba sobre Medina. También figura una llamada de De Stéfano con el secretario de Armella, Pablo Wilk.

Un ejemplo grafica cómo se articulaba la Gestapo antisindical macrista: el 17 de agosto de 2017, el ministro Villegas llama al espía De Stéfano. Hablan un minuto y medio a las 11.33. Al cortar, el ministro llama al juez Armella. No lo ubica. Prueba cuatro horas después y lo contacta. Coincidencias de los tiempos judiciales macristas: el 18 de agosto, el juez Armella le dice a la fiscal del caso, Silvia Cavallo, que su declinación de competencia para intervenir en el caso en contra de Medina es prematura. Si la fiscal mantenía su postura, la causa federal contra el gremialista de la UOCRA debía cambiar de jurisdicción. Ese mismo 18 de agosto, De Stéfano había llamado a las 10.22 al juez Armella. El 22 de agosto, la fiscal se hace eco del pedido de Armella, cambia de postura y le da impulso penal a la denuncia anónima contra el Pata Medina que se había radicado en el juzgado federal de Quilmes (la única causa federal de las cuatro que prosperaron contra el sindicalista). Esa denuncia tenía el sello de la AFI. Como corolario: el mismo 22 de agosto, el juez Armella llamó al ministro Villegas.

Ante la cantidad de material probatorio no debe sorprender si se suman nuevas citaciones indagatorias. Se trata de una pesquisa que podría alcanzar a las altas esferas de los gobiernos macristas tanto a nivel bonaerense como nacional. Incluso hay jueces que podrían verse comprometidos, como Luis Armella, y hasta el actual procurador de la Provincia, Julio Conte Grand, quedó en la mira judicial.