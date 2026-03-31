Militares de Chaco a la deriva por el vaciamiento de Petri a IOSFA: "Limbo sanitario inaceptable"

Mientras el gobierno de Javier Milei se jacta de reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas, la realidad marca que la salud de los militares atraviesa su momento más crítico. La Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) pasó de tener superávit a enfrentar una situación crítica en pocos meses. El Poder Ejecutivo disolvió el organismo, un proceso de transición que dejó a sus 550.000 afiliados en un estado de vulnerabilidad extrema. Con un déficit que escala a los $300.000 millones, la falta de pago a prestadores provocó cortes masivos de servicios en provincias enteras, afectando gravemente a territorios como Chaco y Corrientes.

La gestión de La Libertad Avanza (LLA) dividió la megaestructura en dos nuevas entidades: OSFA (para militares) y OSFFESEG (para Gendarmería y Prefectura). En este contexto, los afiliados denuncian que las prestaciones cayeron en picada, ya que los servicios en clínicas privadas fueron suspendidos, y los medicamentos de alto costo o tratamientos oncológicos no son entregados, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. El Destape intentó comunicarse con las autoridades de IOSFE, pero no obtuvo respuesta.

Hace algunas semanas, la diputada nacional de Mendoza Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri, por "incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abandono de persona", cuando todavía era titular de la cartera. En ese sentido, aseguró que hay “falencias graves”, cuestionó el manejo de fondos y advirtió que cientos de miles de afiliados atraviesan problemas de cobertura médica en todo el país.

"En tal sentido, se ha denunciado públicamente que, al inicio de la gestión denunciada, el sistema contaba con superávit y reservas financieras significativas. Las cuales habrían sido consumidas durante la administración posterior. Generándose un endeudamiento creciente con prestadores de servicios médicos, farmacias y proveedores de medicamentos", señaló la exlibertaria.

Chaco: integrantes de las Fuerzas Armadas "no pueden abonar el costo del medicamento que puedes salvarle la vida"

Muchos militares del interior del país se ven obligados a pagar de su bolsillo consultas y estudios, con la esperanza de un reintegro que, según las asociaciones de suboficiales, hoy está prácticamente paralizado. “La disolución ha sumergido a los afiliados en un limbo sanitario inaceptable”, reclaman desde las entidades que agrupan a los trabajadores de seguridad. Sin embargo, el caso se torna complejo cuando los medicamentos o tratamientos superan con creces el haber mensual del afiliado.

En diálogo con este medio, los abogados Luis Rodrigo Maidana Ladu y Celeste Segovia, que se desempeñan en la ciudad de Resistencia, brindaron un panorama desalentador. Los letrados asesoran a cientos de afiliados que no pueden costear las prestaciones interrumpidas. Y en ese tren, advirtieron que el servicio jurídico tiene más bien un aspecto humanitario. "Las personas no pueden abonar el costo del medicamento que puede salvarles la vida, menos a un abogado", señalaron.

Por dicha causa, sus servicios -orientados hacia la presentación de acciones de amparo ante los tribunales federales- se realiza sin costo para el afiliado. No obstante, el trámite no es nada sencillo: "Comenzamos con la presentación de las acciones de amparo con medida cautelar conjunta a los fines de la urgente provisión de los medicamentos o tratamientos urgentes, se notifica a la obra social, la que no responde. Cuando lo hace, invoca cuestiones procesales para evadir su responsabilidad. Solo cuando se ordenan embargos sobre las arcas del Estado, se obtiene un cumplimiento parcial, es decir, si el afiliado precisa de dos medicaciones, se le provee de una en un plazo de 45 días, y el otro al mes siguiente", explicaron.

Maidana y Segovia, especialistas en derecho procesal y técnica de amparos de salud, avezados en este tipo de cuestiones, advirtieron que "nunca antes" habían visto una situación como la de IOSFA. "A diario lidiamos con cuestiones amparistas respecto de un centenar de obras sociales y de empresas de medica prepaga. Pero la de IOSFA, que el momento de contestar la acción de amparo ya informa que no tiene fondos para responder a ningún tipo de prestación, no la habíamos visto jamás", señaló el letrado.

Finalmente, rememoraron que el amparo de salud es la única herramienta constitucional que permite al afiliado obtener la prestación denegada, comprometiéndose con el ejercicio de tal derecho en favor del afiliado aun cuando este carezca de recursos. "La situación de IOSFA es terminal, jamás podrá recuperarse", advirtieron.