Dirigentes peronistas apuntan contra el ajuste tarifario del gobernador Zdero: "Doble discurso"

Mientras los trabajadores sufren el ajuste del gobernador Leandro Zdero, la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Julieta Campo cuestionó duramente al mandatario radical y al legislador Guillermo Agüero tras impulsar un proyecto de ley para establecer una tarifa eléctrica diferencial en las provincias del Norte Grande. Según planteó, existe un “doble discurso” entre las iniciativas anunciadas y las medidas concretas que impactan en el bolsillo de los chaqueños.

La iniciativa, que ya fue girada a comisiones de Energía, Economías Regionales y Presupuesto en el Congreso, plantea un esquema de subsidios para usuarios residenciales de zonas cálidas y muy cálidas, tomando como referencia criterios bioambientales establecidos por la norma IRAM 11.603. En el caso del Chaco, todo el territorio provincial está clasificado como “muy cálido”.

El proyecto prevé una bonificación del 50% en el consumo de hasta 550 kWh para hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres canastas básicas, lo que actualmente ronda los 4,19 millones de pesos. Además, contempla un adicional del 25% en los meses de mayor demanda —diciembre a marzo— y beneficios diferenciados para el resto del año. Según estimaciones, la medida alcanzaría a entre 200.000 y 220.000 hogares chaqueños, sobre un total de casi 369 mil viviendas ocupadas relevadas por el último Censo.

No obstante, Campo señaló que mientras se promueve una ley para aliviar el costo de la energía, desde el mismo espacio político se acompañan decisiones que reducen recursos provinciales. Mientras el presidente Javier Milei mantiene su postura sobre los pagos a las provincias, remarcó que el respaldo a determinados lineamientos presupuestarios termina afectando directamente al territorio chaqueño.

Según detalló el medio NEA Hoy, la legisladora puso el foco en el impacto de los incrementos en servicios básicos. Según indicó, en los últimos meses se registraron subas significativas en la tarifa eléctrica. Desde Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (Secheep) propusieron una suba promedio superior al 60% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la implementación de un mecanismo de actualización mensual automática, durante la audiencia pública realizada este miércoles en Pampa del Infierno.

A su vez, esta decisión se suma suma a un nuevo aumento previsto en el servicio de agua. La empresa estatal SAMEEP había confirmado que durante 2026 se aplicaría un aumento escalonado en la tarifa del servicio de agua potable en la provincia. El presidente de la compañía, Nicolás Diez, detalló que el incremento acumulado rondará el 130% hacia fin de año. Las autoridades de la empresa señalaron que la actualización responde al aumento de los costos operativos, como los insumos para potabilización y el mantenimiento de equipos

En declaraciones radiales, Campo advirtió sobre las consecuencias sociales de los incrementos en servicios públicos. Según expresó, el escenario actual "afecta especialmente a la clase media", que enfrenta dificultades para llegar a fin de mes. En esa línea, consideró que las políticas implementadas terminan profundizando el endeudamiento de los hogares y generan mayor presión sobre los ingresos familiares.

El peronismo busca suspender el aumento de tarifas de agua y luz en Chaco

El peronismo busca ponerle un freno al ajuste que el gobernador Leandro Zdero aplica sobre los trabajadores provinciales. El bloque Frente Chaqueño presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para suspender por 180 días los aumentos tarifarios en los servicios de energía eléctrica y agua potable, aprobados por el Ejecutivo provincial.

De esta manera, los legisladores pretenden postergar todo tipo de incrementos, actualizaciones o adecuaciones en las tarifas por seis meses. Frente al fuerte impacto que significaría para el bolsillo de los chaqueños, la iniciativa que impulsó el diputado Rubén Guillón propone prohibir cortes de servicio por falta de pago durante el mismo período para sectores vulnerables, tales como jubilados y pensionados; beneficiarios de programas sociales; personas con discapacidad; pacientes electrodependientes y microemprendimientos familiares registrados.

Además, se establece que las empresas deberán implementar planes especiales de financiación, garantizar condiciones razonables de pago y no aplicar intereses punitorios durante la vigencia de la ley. El diputado Guillón señaló que, en caso de que las subas en las tarifas se apliquen, "entre seis y siete de cada diez familias" tendrían "dificultades para pagar las facturas". "El problema no son solo las razones técnicas o financieras de las empresas, sino la oportunidad. Este no es el momento para estos aumentos", planteó el legislador en declaraciones para Diario Chaco. En esa línea, agregó que "no son aumentos razonables, son excesivos".

El legislador peronista adelantó que buscará su tratamiento preferencial en la Legislatura, y que la iniciativa será girada a las comisiones de Hacienda e Infraestructura. Además se plantea convocar a las autoridades de SECHEEP y SAMEEP, así como a asociaciones de usuarios.