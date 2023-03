Amenaza a Messi: Alberto Fernández anunció que las Fuerzas Armadas operarán en Rosario

El Presidente explicó que el Ejército cumplirá la función de ayudar a urbanizar los barrios, sin armas, para detener al narcotráfico desde la base de la pirámide.

El presidente Alberto Fernández se refirió al problema del narcotráfico en Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario, tras las amenazas y el ataque a tiros que recibió el supermercado de la familia de Lionel Messi. POr esa razón, anunció que las Fuerzas Armadas tomarán un papel preponderante para urbanizar, sin armas, los barrios más carenciados. "Es un problema muy serio, no empezó hace dos años. (Omar) Perotti cambió cuatro ministros de Seguridad y en Rosario cambiaron diez veces al jefe de la Policía", sostuvo.

En diálogo con C5N, el máximo mandatario nacional habló del crimen organizado y detalló cómo se forman estas bandas: "Es un proceso que buscan copar territorialmente una región, se enfrentan con otras bandas, se involucran con el poder -comprando comisarios, jueces, politicos- y buscan que eso se blanquee, convirtiéndose en parte de la sociedad". Y añadió: "Gran parte de los delitos, no están vinculados al narcotráfico, a veces son homicidios. Por eso, las bandas están juzgados por juzgados provinciales".

Más allá de esto, Alberto puso especial énfasis en que uno de los máximos problemas de Santa Fe es su propia policía provincia, y es por eso que "piden ayuda a la federal". Sobre esto, expresó: "A mí no me gusta generalizar, porque es injusto. Pero la realidad es que hay comisarios que está presos, ministro que cambian y evidentemente la causa es siempre la misma: no pueden dominar el narcotráfico". Y recordó su conversación con Pablo Javkin, intendente de Rosario: "Hablé con él y le dije que estaba dispuesto ayudarlo en todo pero, ¿cómo trabajo con la policía ya contaminada?".

Ante la consulta sobre una posible ayuda de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado sostuvo que "lo prohíbe la ley de seguridad interna" y basándose en los dichos de Patricia Bullrich, sobre que cambiaría la ley, lanzó: "Si tiene los números para hacerlo, que lo haga".

Más allá de sus dichos, el Presidente señaló que sí le pedirán ayuda a las Fuerzas en un problema específico planteado por el propio Javkin. "Es sobre dónde el narcotráfico recluta sus soldados, en los barrios más carenciados. Lo que Pablo me dijo es que necesitaba que los ayudemos a urbanizar esos barrios porque si eso ocurre, hay mejores condiciones de ingreso a esos barrios. Eso le complica la vida al narcotráfico. El Ejército ahí sí puede ayudarnos, a urbanizar rápidamente esos barrios. Es una suerte de auxilio social, como lo hizo en la pandemia sin armas", explicó.

Alberto remarcó que el problema es "muy profundo" en Rosario y que "no es un problema de parar gendarmes en las esquinas", ya que aseguró que es "mucho más serio" lo que ocurre con el crimen organizado. "Hay que pensarlo como una empresa, donde se enquistan en el poder para garantizar su impunidad", remarcó. Y concluyó: "Cuando Aníbal (Fernández) dice 'han ganado', no quiere decir que no han vencido sino que tenemos que rearmarnos para combatirlos. Y es eso lo que estamos haciendo".