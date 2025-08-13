Fuerza Patria La Plata largó su campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre este martes, con una amplia red de mesas y puntos de encuentro que funcionarán en todos los barrios de la capital provincial. Durante el acto de lanzamiento, desde el espacio conducido a nivel local por el intendente Julio Alak, enfatizaron en fortalecer el contacto directo con la comunidad y consolidar el trabajo territorial del espacio político, "que además respalda al gobernador Axel Kicillof", tal como explicaron.
Los organizadores definieron a estas sedes como "espacios de cercanía y escucha" para que cada vecino tenga de un lugar próximo donde recibir información, resolver dudas y acceder a asistencia relacionada con el proceso electoral. Además, aclararon que funcionarán como centros de referencia para coordinar la logística de la campaña y planificar acciones en cada barrio.
La propuesta apunta no solo a reforzar la estructura política, sino también a ofrecer a la ciudadanía datos actualizados sobre mesas y lugares de votación, así como también detalles de las obras, servicios y mejoras en curso en la ciudad. En paralelo, desde Fuerza Patria indicaron que se harán encuentros de diálogo político y planificación con referentes barriales y militantes, bajo un esquema de participación abierta.
Durante el lanzamiento, el candidato a concejal Sergio Resa destacó la transformación que, en sus palabras, atraviesa la capital provincial: "Cuando asumimos, La Plata estaba sumergida en la decadencia. Hoy estamos devolviéndole el brillo a la ciudad y su jerarquía como capital de la Provincia, brindando mejores servicios y desarrollando un plan de obras en todos los barrios, con una inversión histórica destinada a cada una de nuestras localidades".
Por su parte, la candidata a diputada y actual legisladora Lucía Iañez hizo un llamado a mantener la unidad, al afirmar que "la ciudad está en marcha y es por eso que es necesario que sigamos unidos en cada obra. Unidos para estar cerca de quienes más nos necesitan, unidos en la reconstrucción y el renacimiento de la capital de la provincia más importante de la Argentina y para que, en definitiva, la ciudad progrese y los platenses vivamos mejor".
Dónde y en qué puntos estarán las mesas de campaña de Fuerza Patria
La red de mesas y puntos de encuentro abarcará toda la geografía platense, con sedes distribuidas en el norte, sur, este, oeste y casco urbano. En el centro de la ciudad funcionarán en cuatro puntos: Casco Oeste (calle 48 entre 19 y 20), Casco Norte (calle 2 y 41), Casco Sur (avenida 60 entre 22 y 23) y Casco Este (calle 68 entre 6 y 7).
En las localidades, los vecinos podrán acercarse a Arturo Seguí, Abasto, City Bell, El Peligro, Etcheverry, Arana–Sicardi–Correas, Gonnet, Villa Castells, Gorina, Hernández, Lisandro Olmos, Los Hornos, Melchor Romero, Ringuelet, San Carlos, San Lorenzo, Tolosa, Villa Elisa y Villa Elvira.
Una por una, las ubicaciones de las mesas de campaña de Fuerza Patria
Casco urbano
- Casco Oeste: Calle 48 entre 19 y 20
- Casco Norte: Calle 2 y 41
- Casco Sur: Avenida 60 entre 22 y 23
- Casco Este: Calle 68 entre 6 y 7
Localidades
- Arturo Seguí: Calle 414 bis y diagonal 145
- Abasto: Calle 517 y 208
- City Bell: Cantilo y Camino General Belgrano
- El Peligro: Ruta 2 y 436
- Etcheverry: Calle 229 entre 50 y 51
- Arana – Sicardi – Correas: 641 entre 7 y 8
- Gonnet: Belgrano entre 500 y 501
- Villa Castells: Calle 491 entre 10 y 11
- Gorina: Calle 485 entre 135 y 136
- Hernández: Calle 511 entre 29 y 29 bis
- Lisandro Olmos: Calle 195 y 44
- Los Hornos: Calle 60 entre 150 y 151
- Melchor Romero: Calle 520 entre 167 y 168
- Ringuelet: Calle 7 entre 508 y 509
- San Carlos: Calle 32 entre 131 y 132
- San Lorenzo: Calle 20 y 80
- Tolosa: Calle 7 y 530
- Villa Elisa: Avenida Arana entre Camino Centenario y 7
- Villa Elvira: Calle 609 entre 4 y 5
- Villa Elvira: Casa Peronista - Calle 120 entre 74 y 75