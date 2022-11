Wado apura un proyecto de reforma electoral y calienta el debate por las PASO

Luego de comentarlo en una entrevista, el ministro del Interior mandó a apurar el proyecto para eliminar las elecciones de medio término y que sólo se vote cada cuatro años. Para eso, es necesario una reforma electoral. El debate se sumará al de la suspensión de las PASO. En Juntos por el Cambio adelantaron el rechazo a ambas.

Si ya la posible suspensión de las PASO había generado un considerable revuelo tanto en el oficialismo como en la oposición, habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos días cuando el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, presente formalmente su propuesta para eliminar las elecciones legislativas de medio término, una iniciativa en la que viene trabajando desde hace tiempo y "se le escapó" el lunes durante una entrevista. El revuelo no sólo vendrá por el objetivo en sí -desde Juntos por el Cambio ya se escucharon los primeros rechazos- sino porque llevarla adelante implicaría reformar la Constitución Nacional. "Por ahí es un buen momento para revisar la Constitución en los 40 años del retorno democrático, no hay que dramatizar los debates", respondían cerca del ministro del Interior, que se muestra muy activo y planteando iniciativas de distinto tipo durante los últimos días.

Wado viajó el fin de semana a Brasil invitado por las autoridades electorales para seguir de cerca el comicio. El lunes, además, formó parte del encuentro entre Alberto Fernández y Lula, que terminó de escenificar la ultrarrápida recomposición del vínculo bilateral, muy deteriorado durante los años de Jair Bolsonaro. Poco antes de la reunión, el ministro le dio un reportaje al canal opositor La Nación + en el que le preguntaron acerca de su planteo para suspender las PASO del año que viene, como reveló la semana pasada en El Destape Radio. Wado reiteró que en verdad recogía las opiniones que recibía de los gobernadores e intendentes, que no quieren saber nada con un cronograma de cuatro elecciones en 2023. Por eso, muchas provincias ya habían avanzado con la suspensión de las primarias abiertas a nivel local y ahora buscaban que se hiciera lo mismo a nivel nacional.

Es decir, que en realidad no se trataba de una propuesta suya sino de los gobernadores. Ahí cometió la infidencia de revelar que elaboraba en una iniciativa con su firma con el objetivo de eliminar las elecciones a mitad de mandato. "Estoy trabajando fuertemente en un proyecto para eliminar la elección intermedia. Cada gobierno, cada fuerza política o cada coalición que le ofrece a la sociedad una propuesta de gestión tiene que tener los cuatro años para desarrollar eso", reveló. En Interior comentaban que hacía unos dos años que en el ministerio funcionaba una comisión ad hoc de funcionarios y especialistas elaborando esta propuesta, evaluando cómo debería modificarse el sistema para llevarla a cabo. En principio, es claro, hay que modificar la Constitución dado que su artículo 50 habla de la renovación de la Cámara de Diputados por mitades cada dos años y el artículo 56 del Senado por tercios cada dos años.

"No es un mal momento para rediscutir la Constitución por el aniversario del retorno democrático. Esta es una propuesta electoral, también se le podrían agregar otras políticas o sociales", decían en Interior, donde la palabra clave era "desdramatizar", para que se puedan discutir propuestas sin pensar que por eso se va a venir abajo el sistema democrático. Sin ir más lejos, en la última sesión en Diputados se planteó que para que los jueces paguen impuesto a las Ganancias o que para que el Ejecutivo pudiera elevar las retenciones agropecuarias debía modificarse la Constitución. Obviamente, desde la oposición encendieron de inmediato las alarmas. "Así actúan los autoritarismos cuando sienten que pierden el poder", tuiteó el jefe del bloque radical Mario Negri, con toda la carga de dramatismo que en Interior pedían dejar de lado.

La senadora cristinista Juliana Di Tullio le recordó la posición "clarísima" que tenía Mauricio Macri cuando era presidente, posteando una entrevista televisiva en la que hablaba justamente de la conveniencia de eliminar las PASO -"no me gusta que se pierda tiempo y se gaste plata inútilmente", afirmaba- y las elecciones de medio término. Exactamente lo mismo que ahora propone De Pedro. La idea no es de ahora, en algún momento el ex presidente Eduardo Duhalde también la promovía. Que el sistema de elección cada dos años hace que los gobiernos estén obligados a una campaña permanente en la que resultan poco viables las reformas profundas y las políticas de largo plazo porque se privilegian las medidas de efecto rápido. También dificulta que se conformen mesas de diálogo entre el oficialismo y la oposición dado que cada fuerza apunta a marcar las diferencias con la otra y no las coincidencias, siempre en clima proselitista.

En definitiva, a lo que se apunta es a elegir presidente y legisladores todo junto por el período de cuatro años, iniciando y terminando su mandato el mismo día. De esa forma, no sólo se evitan las elecciones cada dos años sino que también el Ejecutivo se garantiza un Congreso supuestamente favorable, ya que se eligen al mismo tiempo. Así visto, a cualquiera con expectativa de ser electo presidente debería interesarle. Sin embargo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al rechazo de Negri. “Quieren cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses, es como querer cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial”, descartó. Ratificó que la posición de Juntos por el Cambio es contraría a la suspensión de las PASO del año que viene, pero que se podrían sentar a discutir las condiciones para más adelante. Es decir, como Macri, en caso de ser presidente tal vez quiera derogarlas.

En el Ministerio del Interior adelantaba que la presentación formal se hará en los próximos días. Como a De Pedro "se le escapó" la iniciativa, ordenó apurar el proyecto que venían elaborando para más adelante. En este último tiempo, el ministro viene mostrando un perfil mucho más activo, acentuando la presentación de propuestas a futuro, no sólo en el marco de lo electoral. Por ejemplo, en la entrevista en El Destape Radio habló de un Programa de Desarrollo Federal para potenciar la matriz productiva de las provincias vinculando propuestas de sectores industriales y sociales, con inversión en obras estructurales. "Es muy capaz, un buen militante, camina, anda, tiene una edad interesantísima para ser presidente", lo evaluó la semana pasada Máximo Kirchner como posible candidato del Frente de Todos. Como corresponde, De Pedro niega en público esa posibilidad, pero mientras tanto no detiene su actividad.