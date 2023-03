Una frase de Máximo posicionó al Frente de Todos en el camino de las PASO

"Vamos a elecciones y la sociedad define", dijo Máximo Kirchner el viernes y, por primera vez, se mostró dispuesto a resolver al candidato presidencial del Frente de Todos en las PASO. En la comitiva que acompaña a Alberto Fernández en República Dominicana celebraron el cambio de posición. Las posibilidades de Sergio Massa, Daniel Scioli, Axel Kicillof y Wado de Pedro.

Una frase del diputado Máximo Kirchner en apariencia avalando la competencia en las PASO dentro del Frente de Todos fue celebrada desde la comitiva que acompañó a Alberto Fernández a República Dominicana y también por el entorno del embajador Daniel Scioli, otro posible postulante por el lado del Ejecutivo. "Alberto impuso la idea de la competición interna y terminar con la dedocracia. Y está bien que coincidan. El peronismo necesita generar participación", replicaron en la comitiva. "El mensaje de Máximo fue muy bueno, para nosotros representa un cambio muy positivo", coincidían cerca de Scioli. La posibilidad de una primaria competitiva en el oficialismo comenzó a tomar volumen.

Máximo habló en la radio móvil que habitualmente acompaña las movilizaciones de La Cámpora, esta vez al frente de la multitudinaria columna que fue desde la ex Esma hasta la Plaza de Mayo por el Día de la Memoria. Fue nuevamente muy crítico del acuerdo que el Gobierno firmó con el FMI e insistió en la necesidad de renegociarlo ante la curva de vencimientos que se presenta por delante. "Cuando realmente pudimos haber torcido (la realidad) en favor de la gente, no se hizo. Es lo que hay que hacer y si alguien se enoja, se enoja. Vamos a elecciones y la sociedad define", subrayó. Como las críticas estaban dirigidas al Ejecutivo, se interpretó que hablaba de las primarias abiertas. "Lo importante es que en breve habrá elecciones y se va a competir. Luego se verá cómo", confirmaban luego, a medias, desde el entorno del diputado.

La postura representa un cambio respecto a lo que se venía diciendo desde el entorno de la vicepresidenta, donde se promueve la lucha contra la proscripción y una eventual candidatura presidencial de CFK. En esa lógica, se planteaba la movilización para "empoderar" a Cristina y que, en caso de que ella mantuviera la decisión de no postularse, designara a quien considerara más apto para ser el candidato del Frente de Todos. "Como hizo Perón con Cámpora", había definido el ministro bonaerense Andrés Larroque. En esa hipótesis, prevalecía la decisión de Cristina. Máximo ahora planteó que quien deberá definir será "la sociedad" en elecciones.

"No fue irrespetuoso Máximo, estuvo muy bien", comentaban desde la comitiva en República Dominicana, donde el Presidente se encontraba participando de la Cumbre Iberoamericana. "Alberto quiere ir a una PASO y luego ganarle al macrismo, ese es el objetivo", agregaban, según recogió el enviado especial de El Destape. Planteaban la conveniencia de ir a una primaria con dos posturas bien diferenciadas dentro del Frente de Todos. "La Cámpora empieza a entender cuál es la estrategia que está llevando adelante Alberto", se entusiasmaban.

Scioli es otro de los que viene sosteniendo que el Frente de Todos tiene que ir a una interna competitiva para que la atención de las PASO del 13 de agosto no esté concentrada en lo que suceda en Juntos por el Cambio. "Algunos medios interpretaron mal lo de Máximo, para nosotros fue un mensaje de unidad", respondían cerca del embajador, que ya reocrre el país en plan de aspirante. Scioli cree que la primaria es necesaria no sólo para resolver quién es el candidato sino también para definir los liderazgos en el peronismo. Cerca del embajador son de la idea de que Alberto finalmente desistirá de ir por un nuevo mandato y que será él quien compita contra quien designe Cristina, lugar para el que ven al ministro de Economía, Sergio Massa.

Un sondeo nacional realizado días atrás por el Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza mostraba la gran distancia que le saca Cristina Kirchner a los demás potenciales candidatos del Frente de Todos y que, sin ella en competencia, lo que queda es la famosa "pelea de enanos" de la que hablan en la Casa Rosada. Desde el entorno de Alberto decían tener encuestas que dan hoy con un 34% a Juntos por el Cambio, 32% al Frente de Todos y 21% a Javier Milei. "Nosotros estamos en una pelea de enanos donde todos, salvo Cristina, medimos lo mismo. Vamos hacia eso. Y creemos que el que mejor va a llegar va a ser Alberto", ratifican en República Dominicana en diálogo con el enviado de El Destape.

En el kirchnerismo piensan todo lo contrario: que el liderazgo político que mantiene Cristina en el peronismo inclinará la balanza hacia cualquier candidato que ella señale. Crudo, como suele serlo, Larroque señaló que "la reelección de Alberto ya quedó atrás, no hay sectores que planteen eso". Sostuvo que la posible candidatura para un segundo mandato era mantenida al sólo efecto de garantizar la gobernabilidad hasta el 10 de diciembre.

En esa carrera, quien hasta hace unas semanas aparecía mejor posicionado era Massa, pero la posibilidad de su candidatura comenzó a nublarse a partir del último índice de inflación y la sequía, que anticipa nuevas complicaciones en variables clave como reservas y recaudación. La tensión quedó expuesta en la denuncia de operaciones en "off" que se hizo desde el massismo a la Casa Rosada luego de que salieran publicadas versiones sobre un posible desdoblamiento cambiario. Luego de un duro diálogo cara a cara, Alberto y Massa se mostraron haciendo las paces en un acto público en Mendoza.

El ministro sigue competitivo en las encuestas. No obstante, su suerte dependerá de lo que suceda en la economía en las próximas semanas y, en particular, con el canje de bonos en dólares en poder de los organismos públicos, una bala a la que echó mano el ministro para tranquilizar los mercados y bajar las cotizaciones de los dólares paralelos. Massa está jugado no ya a bajar la inflación sino a mostrar una economía estable y con índices positivos en ítems como producción y empleo. "La verdadera bomba que tuvo la economía argentina fue la decisión del gobierno de Mauricio Macri de salir corriendo al FMI", contraatacó este sábado Massa las críticas que le hacen desde la oposición.

El ministro viajará este miércoles a Washington para sumarse a la comitiva presidencial en el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los objetivos del canje de bonos y las metas del acuerdo con el FMI seguro formarán parte de las conversaciones. Massa aspira a tener la situación bajo control en unas semanas, momento en que renunciaría al cargo para lanzarse como candidato, algo que tendría conversado con Cristina. Mientras tanto, lo seguirá negando en público. "Si yo digo cada vez que me preguntan que ser ministro de economía es incompatible con ser candidato, ¿para qué me suben a un ring en el que yo no me subo?", replicó en diálogo con radio Mitre.

Pero si Massa no consigue la ansiada estabilidad, sus chances terminarían de opacarse. Ahí es donde el kirchnerismo debería empezar a buscar un reemplazo y en los últimos días volvió a tomar fuerza el nombre de Axel Kicillof. El gobernador ha sido insistente en su intención de ir por un nuevo mandato en la Provincia, donde considera que su tarea está a medio hacer. Por otro lado, es por lejos el candidato del Frente de Todos mejor posicionado en territorio bonaerense y un buen triunfo allí colocaría al oficialismo a tiro de una victoria a nivel nacional. La cuestión es que sin un buen candidato a presidente que acompañe de la boleta, pensar en un triunfo en la Provincia es una quimera.

"La mejor candidata es Cristina", repiten a ese interrogante en el entorno del gobernador. Pero cuando se plantean hipótesis sin la vicepresidenta en la cancha, admiten que Kicillof es quien mejor retiene su voto. Incluso, sostienen algunos encuestadores, en rangos como el voto joven, ya la supera. "Así como los votos de Cristina no son transferibles, los votos de Axel en la Provincia tampoco. No hay nadie que esté recorriendo distrito por distrito como viene haciendo él", replicaban en La Plata.

"¿Martín Insaurralde? No aparece nunca, Axel lo invita a todos los actos y no va", respondían respecto al jefe de Gabinete provincial, a quien Máximo tiene apuntado para la sucesión. En definitiva, no querían saber nada con la competencia por la presidencia. Con todo, siempre hacían la salvedad de que Axel es parte de un proyecto político y terminará haciendo lo que se resuelve en conjunto.

Otro posible candidato es el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, ya sea a nivel a nivel nacional o provincias. En los últimos días aceleró sus apariciones públicas y lanzó un canal de TikTok, la plataforma favorita de los jóvenes, con un relato de su trágica historia personal a cuento del aniversario del golpe de Estado. Wado se presentó como un puente para "hablarle a las nuevas generaciones que van a mantener las banderas de la democracia, la empatía, la justicia y la convivencia en paz". Cada quien decide en qué rubro posicionarse para afrontar las próximas decisivas semanas.