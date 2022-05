Pérsico recazó adelantar la suba del salario mínimo y respaldó a Guzmán

En medio de los cruces en el Frente de Todos, el referente del Movimiento Evita no acompañó la propuesta de Máximo Kirchner de adelantar el Salario Mínimo Vital y Móvil. Afirmó que el ministro Martín Guzmán “es el único que ve la economía popular”.

El secretario de Economía Social de la Nación y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, marcó que hay un sector del Frente de Todos que está esperando una derrota electoral en 2023 y rechazó el adelantamiento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) propuesto por el diputado nacional Máximo Kirchner.

"Estamos buscando responsabilidades de una derrota antes de que se produzca. Es una cosa de locos. No me entra en la cabeza", lanzó el dirigente social, en referencia a un sector del oficialismo aunque sin nombrarlo. Luego, afirmó que "terminan limitando a la gestión cuando ponen por delante el objetivo político".

De esta manera, Pérsico se puso de la vereda de enfrente del kirchnerismo, que salió a cuestionar al ala económica del gobierno de Alberto Fernández, acusándola de “construir la derrota electoral" de 2023.

En ese marco, rechazó la iniciativa de Kirchner, líder de La Cámpora, de adelantar desde el Congreso los aumentos del SMVM. "Eso salió de una negociación colectiva; deberíamos hacerlo dentro de ese marco. Algunos sectores progresistas siempre quieren imponerle a los trabajadores porque creen que tienen la solución", planteó.

"Discutamos las leyes en función de la gente y no nos tiremos leyes por la cabeza. Está instalando agenda, si eso lo unís a que están pidiendo las renuncias de los ministros", subrayó. Y ahondó: "No sé si le están pegando al presidente, pero están debilitando al Gobierno y eso es debilitar la posibilidad de ganar en 2023. Es un error político grande. Si llegamos a perder en 2023, no quiero ni pensar en el sufrimiento de los compañeros".

“Banco a Guzmán””

En ese contexto, el referente del Evita respaldó al ministro de Economía, señalando que "termina teniendo poco poder político por esta disputa política". "Banco al ministro porque es el único ministro que ve la economía popular", sostuvo el secretario de Economía Social.

"Guzmán tuvo una reunión con organizaciones sociales en una villa, que no fue pública. Anotó cuatro temas que le plantearon y los transformó en cuatro proyectos de ley. Lo hizo él". El secretario general del Movimiento Evita remarcó que "quisiera que tenga fuerza para sacar esas leyes" y lamentó que la interna oficialista haya frenado esas iniciativas en el Congreso.

Con información de Noticias Argentinas