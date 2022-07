Kicillof: "Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición"

El gobernador bonaerense apuntó contra su antecesora, María Eugenia Vida, y Mauricio Macri. "Los que llevaron a adelante la estafa electoral anterior, ahora nos dicen que los problemas que estamos viviendo, en buena medida producto del desastre que dejaron, ellos sabrían arreglarlo", afirmó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió este miércoles "ayuda" de la oposición, en una alusión a Juntos por el Cambio, y agregó que "los que llevaron a adelante la estafa electoral anterior, ahora nos dicen que los problemas que estamos viviendo, en buena medida, producto del desastre que dejaron, ellos sabrían arreglarlo".

"Me parece que quienes no tuvieron pandemia o una guerra y aún así rompieron todo, deberían tener un poco más de humildad", señaló el jefe provincial, en el marco de una entrega de viviendas en Florencio Varela. Y afirmó: "A veces nos dicen barbaridades a nosotros, yo no quiero decir ninguna. Solamente les pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas; les pido conciencia y responsabilidad cuando hablan desde la televisión y coherencia cuando vienen a decir que van a hacer lo contrario a lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad".

Kicillof apuntó contra su antecesora, María Eugenia Vidal, y el ex presidente Mauricio Macri y se diferenció: "No somos del odio, la agresión ni de la violencia, pero creemos que la única verdad es la realidad y cuatro años vivimos de esa desgracia. Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición".

"Los que llevaron a adelante la estafa electoral anterior, ahora nos dicen que los problemas que estamos viviendo, en buena medida, producto del desastre que dejaron, ellos sabrían arreglarlo. A ellos les preocupa la educación, entonces por qué cerraron escuelas; por qué, si les preocupa crear trabajo, lo destruyeron; por qué, si les interesa la vivienda, se dedicaron a no terminarlas", lanzó, apuntando contra Vidal. Y disparó: "Que fácil es convertirse en comentarista de la realidad, pero que difícil estafar de nuevo con las mismas mentiras de antes".

En ese marco, el Gobernador, que estuvo acompañado por el intendente local, Andrés Watson, afirmó que "hay muchas dificultades, tenemos un mundo que tuvo una pandemia y, cuando esperábamos poder levantar cabeza, empezó una guerra en Europa que puso los precios internacionales por las nubes"

Kicillof y Watson encabezaron una entrega de viviendas, acompañados por los ministros de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno), y Agustín Simone (Hábitat y Desarrollo Urbano). El Gobernador recordó que "este era un barrio parado, como muchos barrios, escuelas y hospitales parados, rutas sin hacer, esos famosos y mentirosos tres mil jardines de infantes". Y cerró: "Veníamos de una etapa en la que muchas cosas se prometían, en los canales de televisión porteños se decían que se hacía un montón, pero en la Provincia vivimos una época de abandono".