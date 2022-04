"Hay 2023": Con autocríticas, el FdT debatió sobre gestión y unidad

El encuentro "Reflexiones sobre presente y futuro de la Argentina” fue organizado en Rosario por Agustín Rossi y contó con la participación de ministros, funcionarios, pensadores y militantes del Frente de Todos.

La ciudad de Rosario fue ayer el escenario de encuentro entre funcionarios, dirigentes, intelectuales y militantes frentetodistas que se dieron cita para pensar la crisis que atraviesa el espacio político que lideran Alberto Fernández y Cristina Kirchner y discutir el camino hasta el 2023. Con matices, algunos ponderando logros de la gestión y otros enfatizando en lo que todavía no se hizo y mostrando preocupación por la escalada inflacionaria, todos los disertantes coincidieron en que el 2023 todavía no está perdido.

La iniciativa y la organización del encuentro estuvo a cargo de Agustín Rossi y la Corriente Nacional de la Militancia y contó con la asistencia de, entre otros, la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, de la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas del Presidente del Bloque del Frente de Todos, Germán Martínez.

Con el pasar de las horas, el auditorio del Mercado del Patio en la ciudad santafesina fue recibiendo cada vez más asistentes hasta crearse, por momentos, un clima de plenario casi pre pandémico. “No esperábamos tan enorme convocatoria”, asumió Rossi al cierre de la jornada por la que estiman pasaron al menos dos mil personas. “Cuando uno habla con los compañeros que dicen ‘los militantes están con los brazos caídos’ pienso en la cantidad que habría si estuviesen con fortaleza”, ironizó y apuntó directo al eje por el cual orbitaron todas las disertaciones: “Me parece que el problema no está en la militancia sino que lo tenemos en nuestra dirigencia que a veces queda de brazos caídos y cree que todo lo que hicimos no sirve para nada y que nos va a dejar en un lugar difícil en el 2023”. Las palabras de Rossi sintetizaron el espíritu del encuentro que fue una especie de sacudón para que nadie “baje los brazos” antes de tiempo.

”Hoy nos enfrentamos a una coyuntura parecida a la de 2015”, dijo a su turno Eduardo Jozami, y recordó las elecciones que enfrentó en balotaje a Daniel Scioli y Mauricio Macri donde reinaba dudas e incertidumbre. “En ese momento, semanas previas a la elección también hubo un encuentro parecido a este. La gran diferencia a nuestro favor, ahora, es que no falta una semana para las elecciones, falta un año y medio. Entonces eso quiere decir que tenemos la posibilidad de profundizar la política del gobierno popular para que alcancen esos logros económicos que acá se destacaron y se reflejen en los ingresos de los sectores populares”, invitó el abogado, periodista y ex director del Centro Cultural Haroldo Conti, mientras recibía un enérgico aplauso del público.

De la misma manera también celebró la convocatoria a este espacio de discusión el actual embajador en México, Carlos Tomada, quien estuvo presente de manera virtual y destacó que la presencia de “entrañables y destacados referentes” del Frente de Todos “por que no decirlo, me hace levantar el compromiso”, reconoció Tomada y subrayó la necesidad de “estar juntos, fortalecer las convicciones y el espíritu frentista”. Es que, como destacaron todos los que tomaron la palabra, la tensa situación entre los distintos sectores que componen el Frente de Todos tiene lugar después de dos años de pandemia en la que la falta de encuentros cara a cara a nivel de la dirigencia pero también entre la militancia no puede subestimarse.

No cuestionar la unidad

Unidad para qué, unidad con quién, unidad contra quien fueron de las preguntas que más se hicieron a lo largo de la jornada. “No tiene sentido discutir para qué es la unidad. Sabemos que es para avanzar en el mandato popular y para eso necesitamos más unidad que nunca en el Frente de Todos”, opinó Jozami, por su parte, en el panel de pensadores que compartió junto a los filósofos Ricardo Forster y Juan Giani, y a los politólogos María Esperanza Casullo y Eduardo Mocca. En la misma línea Forster reprochó el hecho de estar ante la paradoja de poner “en discusión lo que no deberíamos poner en discusión que es la necesidad absoluta de la continuidad del Frente de Todos y del presupuesto que lo formó”, dijo y agregó: “Yo escucho que dicen que una unidad vacía no tiene sentido y me parece raro porque si hay unidad es por que hay acuerdos, entonces me parece que la unidad es algo construido y ganado en esa decisión histórica que se tomó en el 2019”, opinó Forster.

A continuación Casullo apuntó a otra de las críticas que recibe el gobierno de Fernández desde sus inicios: “Este gobierno tiene un déficit de relato, no sólo necesariamente de gestión”, dijo y fue aplaudida por el pleno del auditorio. “Las cosas no adquieren sentido solas. Hay que enebrarslas en una historia”, agregó, a lo que Forster repuso en un juego con el nombre del evento -”Pensar el presente y el futuro”- e invitó a pensar no solo el presente y el futuro sino a entender que todo proyecto de transformación es legatario y heredero de una historia: “El camino al 2023 tiene que se pensando el presente, el futuro y la memoria de las luchas de las rebeldías de nuestros muertos y de las sublevaciones”.

Las internas en el Frente de Todos

Los funcionarios que participaron del evento no eludieron las internas que atraviesa el frente y, si bien reconocieron errores en la gestión, pidieron fortalecer la unidad en pos de generar políticas y espacios para cumplir las promesas que se hicieron en la campaña del 2019. "Los argentinos nos votaron para resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. Estamos demasiado lastimados para seguir peleándonos”, afirmó a su turno Zabaleta y pidió “no confundir al que está enfrente con el que está al lado”. Algo de lo que también se hizo eco la diputada entrerriana, Carolina Gailliard, quien apuntó sin velo a quienes en su propio espacio político hacen críticas “hacia afuera”: “El debate no está mal, nos podemos juntar a debatir y a intercambiar opiniones, pero no podemos hacer la payasada de estar en los medios de comunicación criticando y generando debilidad a nuestro gobierno”, criticó Gailliard y aseveró que “si a Alberto no le va bien no hay 2023 para nadie”.

“Esa idea de que me salvó solo es la peor herencia del neoliberalismo. Creemos que la Patria es el otro y la otra. Tenemos que construir y hacer política para transformar, pero es muy difícil si nos peleamos entre nosotros. Hay 2023 porque tenemos que hacer lo que dijimos que veníamos a hacer”, dijo, por su parte, secretaria Legal y Técnica de la Nación.

A casi un año y medio de la próxima cita electoral está clara la necesidad de fortalecer la unidad del Frente de Todos y lograr que el crecimiento que se dio en términos macroeconómicos llegue al bolsillo de todos los trabajadores y trabajadoras. “El decir ‘no se puede’, ‘no está la plata’, o ‘las encuestas me dan mal’, eso es para los analistas. La política tiene que ser la del sí se puede”, planteó la politóloga Casullo en uno de sus pasajes y cerró: “Desde Platón sabemos que el rol del político no es contar la realidad sino decir ‘voy a trascender la realidad’, construir algo que sea mejor y más trascendente y no solo contarlo, sino contarlo tan bien y con tanta certidumbre que nos lo creamos y cuando lo creamos va a ser realidad”.