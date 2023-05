Gestión del PJ con Alberto, Cristina y Massa en busca de ordenar al FdT

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, días atrás fue revalidado como presidente del Congreso Nacional del PJ y facultado para resolver la política de alianzas. Llegó a Buenos Aires para mantener encuentros con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa y buscar caminos para mantener la unidad del Frente de Todos. Hay diferentes ideas en cuanto a la competencia en las PASO y la posibilidad de ampliar la coalición.

El gobernador de Formosa y reelecto al frente del Congreso Nacional del PJ, Gildo Insfrán, conversó en extenso con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, así como antes estuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el ministro de Economía, Sergio Massa, con la idea de escuchar a todos y trazar una línea para ordenar internamente al Frente de Todos. "Tu aporte es central para alcanzar un proceso de unidad", saludó Alberto la reunión con el gobernador, la única que tomó estado público dado que los demás encuentros se hicieron de manera reservada. Insfrán tiene la "birome", por lo menos en lo formal, para cerrar las alianzas en el PJ.

Hubo un guiño de Alberto al celebrar la decisión de Insfrán -recientemente confirmada por el peronismo formoseño- para presentarse por un nuevo mandato, pese a la ofensiva de la oposición para que la Corte Suprema repita lo que hizo con los comicios en San Juan y Tucumán. El Tribunal Electoral Permanente de Formosa ya aclaró que no existe impedimento para una nueva candiadtura de Insfrán, dado que la constitución provincial no establece límites a los mandatos, dato que diferencia este caso a los casos anteriores. "Formosa tiene un gran futuro a tu lado", celebró Alberto. Pero Gildo no vino tanto a buscar respaldo para su postulación sino para tratar de ordenar la situación interna del Frente de Todos, que está claro que por sí sola no va a encontrar solución.

El Congreso Nacional del PJ que se realizó la semana pasada en Ferro quedó opacado porque su cierre coincidió con la carta de Cristina Kirchner confirmando que no se presentará como candidata. Pero un dato del encuentro fue que en algún momento se pensó designar una comisión que represente a todos los sectores internos para resolver la política de alianzas, pero que ante la falta de acuerdo la responsabilidad terminó recayendo en Insfrán.