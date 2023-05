Elecciones 2023: gestión del PJ con Alberto, Cristina y Massa en busca de ordenar al FdT

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, días atrás fue revalidado como presidente del Congreso Nacional del PJ y facultado para resolver la política de alianzas. Llegó a Buenos Aires para mantener encuentros con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa y buscar caminos para mantener la unidad del Frente de Todos. Hay diferentes ideas en cuanto a la competencia en las PASO y la posibilidad de ampliar la coalición.

El gobernador de Formosa y reelecto al frente del Congreso Nacional del PJ, Gildo Insfrán, conversó en extenso con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, así como antes estuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el ministro de Economía, Sergio Massa, con la idea de escuchar a todos y trazar una línea para ordenar internamente al Frente. "Tu aporte es central para alcanzar un proceso de unidad", saludó Alberto la reunión con el gobernador, la única que tomó estado público dado que los demás encuentros se hicieron de manera reservada. Insfrán tiene la "birome", por lo menos en lo formal, para cerrar las alianzas en el PJ.

Hubo un guiño de Alberto al celebrar la decisión de Insfrán -recientemente confirmada por el peronismo formoseño- de presentarse para un nuevo mandato, pese a la ofensiva de la oposición para que la Corte Suprema repita lo que hizo con los comicios en San Juan y Tucumán. El Tribunal Electoral Permanente de Formosa ya aclaró que no existe impedimento para una nueva candidatura de Insfrán, dado que la constitución provincial no establece límites a los mandatos, dato que diferencia este caso a los anteriores. "Formosa tiene un gran futuro a tu lado", celebró Alberto. Pero Gildo no vino tanto a buscar respaldo para su postulación sino para tratar de ordenar la situación interna del Frente de Todos, que está claro que por sí sola no va a encontrar solución.

El Congreso Nacional del PJ que se realizó la semana pasada en Ferro quedó opacado porque su cierre coincidió con la carta de Cristina Kirchner confirmando que no se presentará como candidata. Pero un dato importante del encuentro fue que en algún momento se pensó designar una comisión que represente a todos los sectores internos para resolver la política de alianzas, pero que ante la falta de acuerdo la responsabilidad terminó recayendo en Insfrán.

El gobernador representa al peronismo ortodoxo y también a los mandatarios del norte, tal vez el grupo más sólido de representantes del peronismo del interior. Los gobernadores del Frente de Todos, luego de superadas la mayoría de las elecciones provinciales en las que esperan revalidar su poder territorial, quieren tener voz en la discusión nacional. Para eso tienen prevista una reunión dentro de dos semanas en la sede de la CFI. Un rumor, insistente, aseguraba que varios gobernadores -estaría incluido Insfrán- son de la idea de cambiar la marca Frente de Todos dado que está asociada a un gobierno que nadie quiere reivindicar.

El formoseño diálogo el lunes telefónicamente con la vicepresidenta y, se supone, mantuvieron un encuentro este martes temprano. La reunión, que trascendió a través de una agencia de noticias, no era confirmada ni desmentida por los voceros de ambos. Indudablemente, prevalece la idea de que para que las gestiones lleguen a buen puerto deben realizarse en estricta reserva. La vicepresidenta, que revalidará su liderazgo dentro de la coalición el jueves 25 cuando encabece un acto masivo en la Plaza de Mayo, avisó que no se postulará, pero mantiene el interrogante acerca de quién representará al kirchnerismo, donde asomana Eduardo "Wado" de Pedro, Sergio Massa y Axel Kicillof como los más probables. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, aseguró en El Destape Radio que, sin dudas, Cristina ya designó a Wado como

Wado volvió a dar señales hacia el establishment económico al presentarse en el Club del Petróleo, escenario por el que ya habían pasado Patricia Bullrich y Javier Milei. El ministro volvió a mostrarse dispuesto a la competencia interna. “Estamos resolviendo internamente, buscando tratar de consensuar y, si no hay acuerdo, lo más probable es que terminemos en una PASO”, sostuvo. En eso, Wado marca una diferencia con la posición mayoritaria dentro del kirchnerismo que se inclina por una decisión de candidaturas de consenso, dado que en ese esquema pesa más el poder de decisión de Cristina.

Es la postura de Massa, otro de los contertulios de Insfrán. El Frente Renovador emitió un comunicado el lunes respaldando la postura del ministro de Economía, que remarca que la situación no está para andar ventilando más discusiones y que el oficialismo debe alinearse detrás de una candidatura común que garantice un piso de votos acorde a lo que obtendrán los candidatos de la oposición. No lo dice explícitamente, pero Massa piensa que esa candidatura de consenso debe ser la propia. En Economía confirmaban la reunión con el gobernador formoseño pero mantenían bajo reserva el contenido.

La postura de Massa es opuesta a la de Alberto Fernández, quien considera un logro personal garantizar que la candidatura se resuelva en las PASO y no sea nuevamente Cristina quien tome la decisión. "La única forma de organizar un partido político es la democracia interna. No sé quién está en contra de la democratización del espacio, quiero creer que nadie. ¿Cómo se democratiza un espacio? Dejando que la gente vote", insistió en una entrevista el fin de semana. Hay dos precandidatos que se muestran cerca suyo. Uno es el embajador Daniel Scioli que incluso subió un spot en las redes marcando que "los argentinos y argentinas deben decidir lo que es mejor para el país". Ayer confirmó que incluye en su armado electoral a la ministra de Desarollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien suena como posible compañera de fórmula o candidata a la gobernación bonaerense.

El otro candidato es el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien este martes tuvo un reconocimiento público por parte de Alberto cuando compartieron un acto en el Congreso de Latsat. "Nos une una amistad de 20 años", recordó. Rossi anticipó que se lanzará formalmente el lunes a través de un anuncio vía streaming. Tanto Scioli como Rossi respondieron que aceptaban el desafío planteado por Máximo Kirchner en la reunión que mantuvo el lunes con Wado e intendentes en Quilmes, donde trascendió que planteó que quienes quisieron competir en las PASO deberían presentar candidaturas en todos los rubros, no sólo el presidencial. Es decir, que no compartirían listas con nadie. "Estamos trabajando intensamente, no solo en la categoría gobernación sino en cada uno de los distritos. Si habrá internas en todas las categorías es importante que tengamos representación", avisó Scioli. Bastante trabajo por delante para Insfrán.