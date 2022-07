Entre preanuncios, medidas y temblores, Alberto viaja al Mercosur para más batallas

En el mismo momento en que Batakis reúna a su gabinete económico para definir las nuevas medidas ante la volatilidad del dólar blue y la falta de reservas, Fernández partirá hacia Paraguay a una cumbre del organismo sudamericano que ya anticipa nuevos rounds en este lado del continente.

El presidente Alberto Fernández se sube a un avión y se baja a un cuadrilátero de box en Paraguay. Lo espera una jornada de rounds en una cumbre del Mercosur que ya anticipa cruces duros en este lado del continente. Mientras la nave presidencial esté en el cielo, en la tierra porteña donde habita el Ministerio de Economía, Silvina Batakis estará reunida con su gabinete para terminar de darle forma, instrumentar y confirmar cuándo y cómo se comunicarán las nuevas medidas económicas.

El miércoles dejó en las pizarras de la city el número final, inquietante, de 318 pesos. Un dólar comprado en el mercado paralelo cuesta ese valor hoy en Argentina. En este contexto transitará un jueves de definiciones para las reservas del Banco Central, pilar del crecimiento y la redistribución en el país, según palabras del Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Puede haber anuncios este jueves. Si no, llegarán el fin de semana o la semana próxima como límite, según pudo saber El Destape. La encargada de poner la cara será Batakis. "Lo que haya que comunicar, lo comunicará ella", dijeron desde la Casa Rosada.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Algunas pistas se dieron a conocer hoy. El Gobierno va por el "dólar extranjero": las divisas que traen los turistas que llegan al país. El primero en dar a conocer esta novedad públicamente fue el ministro de Turismo, Matías Lammens. Fue en la conferencia de prensa tras la reunión de Gabinete que encabezó Manzur y que significó la primera en la que estuvo presente Batakis.

El Banco Central dejó de percibir casi 1200 millones de dólares en lo que va del año por las divisas que los turistas extranjeros vendieron en el mercado paralelo según aseguraron este miércoles fuentes oficiales a El Destape, luego de que el Gobierno confirmase que estudia desdoblar el tipo de cambio para el turismo receptivo. Ahora, se va directo a captar esa suma.

Durante 2022 ingresaron al país un total aproximado de 1.400 millones de dólares de parte del turismo receptivo. Sin embargo, de esa cifra solo un 16% fue vendida por esos turistas en el mercado formal, es decir, cerca de 224 millones de dólares. El resto, unos 1.176 millones, fueron vendidos por los turistas extranjeros en el mercado ilegal del dólar blue.

Parece una eternidad, pero Batakis lleva apenas 17 días en el cargo. Este miércoles, en la reunión de Gabinete, dio un análisis crudo y preocupante de la situación económica nacional ante los oídos de todos los ministros y ministras. La "Griega" busca la paciencia social y política apoyada en patas que la sostengan, en medio de la interna en el Frente de Todos. Primero, en los gobernadores, con quienes mantiene un vínculo por su anterior cargo como Secretaria de las Provincias en el Ministerio de Interior. "Hay poca paciencia, hay mucha urgencia", cuentan desde alrededor de esa liga de mandatarios. Y luego en los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, con quienes se juntó hoy a última hora. La agenda de reuniones de la jornada para repasar los últimos detalles de las próximas medidas a anunciar incluyó también reuniones con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y por último con Alberto Fernández.

Mientras tanto, el Presidente pasará el día en Paraguay. Va y vuelve.Esta mañana, en un acto en Avellaneda, dijo que tiene que luchar contra "los que hacen las cosas más difíciles". Hacia Asunción llega para otra batalla. El Mercosur está convulsionado por la decisión de Uruguay de cortarse solo y hacer un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

Por este hecho, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contrario a esta decisión de su par, Luis Lacalle Pou, decidió no ir. "Argentina dice que los problemas de nuestros países se arreglan con más Mercosur y no con menos Mercosur. Y Brasil nos apoya", destacaron en off fuentes de la Cancillería a El Destape.

Desde Argentina rechazan esta inclinación repentina del gobierno uruguayo: "Lo que dice Uruguay es 'voy a seguir negociando por afuera porque no hay nada que me lo prohíba, vamos a seguir con China y con quien sea'". Por otra parte, se abre el frente Bolivia, que quiere ser miembro del organismo. Para estas batallas llega el presidente de la CELAC y mandatario de Argentina, Alberto Fernández.

El mandatario estará acompañado por su comitiva que está compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, la Portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, el embajador argentino ante la República del Paraguay, Domingo Peppo, y el embajador argentino ante la República Oriental del Uruguay, Alberto Iribarne.

La cumbre arrancará a las 11 de la mañana (hora Argentina). Hablará el presidente anfitrión, Mario Abdo Benítez. Posteriormente será la intervención de presidentes de los Estados parte (hasta 15 minutos y es por orden alfabético); cancilleres en representación de sus presidentes (hasta 7 minutos) e invitados especiales (Hasta 5 minutos). Fernández luego mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Luis Arce.