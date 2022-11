El guiño de CFK a Alberto Fernández: "Queremos ayudar a que las cosas se hagan mejor"

En su discurso por el Día de la Militancia, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a los cortocircuitos en el Frente de Todos y aclaró que cuando su espacio político participa del debate por el rumbo del país es porque busca "ayudar a que las cosas se hagan mejor". De esta forma, le envió un guiño político al presidente Alberto Fernández en medio de las especulaciones sobre su relación personal. Aún así, pidió que se transparente el programa económico del Gobierno de cara a la sociedad.

Con miles de personas que colmaron el estadio Diego Armando Maradona, la expresidenta recordó el acto desarrollado en ese mismo estadio allá por el 2020, cuando pidió que "era necesario alinear precios, salarios y tarifas para que ese crecimiento no se lo llevaran cuatro vivos". Asimismo, remarcó que "no es para reprocharle nada a nadie, simplemente para entender que cuando decimos las cosas no es por terquedad, no es por capricho".

"Es simplemente que queremos ayudar a que las cosas se hagan mejor, que de eso se trata. Se pueden hacer mejor y también hay que explicarle a nuestro pueblo que muchas veces se han tenido que tomar decisiones por el condicionamiento total con el que se recibió un gobierno dos del retorno del FMI", remarcó Cristina. En ese sentido, le pidió al Gobierno: "No podemos decirles que está todo bien... no hay mejor ayuda para un gobierno que esa sociedad sepa hacia dónde vamos y por qué hacemos cada una de las cosas que hacemos".

Por otra parte, lanzó un mensaje que apunta a la unidad nacional: "Las elecciones se pueden ganar pero los condicionamientos son tan graves, tan profundos, que nos han dejado. Va a requerir que la mayor parte de los argentinos tiremos todos juntos para el mismo lado. Si no es así, nuestro país será difícil para cualquiera".

"El gran punto de quiebre fue volver a un brutal endeudamiento del país. Tenemos que generar recursos no para generar valor, sino para pagar la deuda. Es necesario alinear precios, salarios y tarifas", señaló Cristina en un acto en el estadio Diego Maradona de La Plata para celebrar el Día de la Militancia. En esa línea, profundizó: "Dicen que tenemos que volver a los 90. Una fuerza política no tan novedosa que dice que los 90 fueron lo mejor de la historia. Y dicen que son lo nuevo. Acá lo único nuevo somos nosotros que cambiamos la Argentina después de la crisis del 2001".

Ante una multitud de militantes que llenó el estadio Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata, la vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó un suspicaz mensaje ante el clamor generado y los cánticos que pedían que se presente nuevamente a la candidatura a presidenta en las elecciones del 2023. "Todo en su medida y armoniosamente", deslizó Cristina luego los cánticos que resonaban bajo la consigna "Cristina presidenta".

La exmandataria citó a Juan Domingo Perón para ofrecerle una respuesta a las miles de personas que asistieron al acto por el Día de la Militancia. De esta forma, no confirmó ni descartó que pueda presentarse en los comicios del próximo año y aumenta la expectativa por la decisión que tomará.

El pedido de CFK a argentinas y argentinos

Durante su discurso, Cristina Kirchner repasó los logros de los 12 años de gobiernos kirchneristas y dejó la responsabilidad en la sociedad argentina de cara a las elecciones del próximo año: "Podemos volver a ser esa Argentina, la gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez fuimos". Con esa frase, la vicepresidenta cerró su intervención de alrededor de una hora ante más de 60 mil personas.

En un nuevo aniversario del regreso de Perón a la Argentina, fecha que quedó como el Día de la Militancia, CFK pidió que, en "homenaje" a los desencuentros al interior del peronismo en los últimos años, haya militantes que se abanderen por el país. "La Argentina necesita militantes de ningún partido político, sino de la Argentina, de los trabajadores, de sus científicos, hagamos ese gran homenaje porque se puede hacer", concluyó.