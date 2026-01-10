Racing recibiría una increíble suma de millones de dólares por Carboni: el acuerdo con Inter

Racing cerró un acuerdo con Inter por Valentín Carboni que puede dejarle millones de dólares en este mercado de pases si se cumplen objetivos deportivos.

Racing sorprendió en el mercado de pases al sumar a Valentín Carboni desde el Inter de Milán, pero detrás del préstamo se esconde un acuerdo que puede generar millones de dólares para la "Academia". El club de Avellaneda, conducido futbolísticamente por Gustavo Costas, no solo no paga el salario del jugador: además, recibirá ingresos en dólares atados al rendimiento y a la Selección Argentina, en una operación estratégica que beneficia a todas las partes.

Un préstamo sin costo, pero con beneficios millonarios

La llegada de Carboni a Racing fue presentada inicialmente como un préstamo simple: cesión sin cargo, sin opción de compra y con el salario completamente cubierto por el Inter, dueño de su pase, hasta diciembre del 2026. Sin embargo, con el correr de las horas se conocieron detalles que transforman la operación en una de las más inteligentes del mercado de pases para la Academia.

Según reveló el medio Racing de Alma, en lo acordado entre ambas instituciones Racing cobrará 200 mil dólares por cada cuatro partidos consecutivos que dispute Carboni, en concepto de “derecho de vidriera”. Es un mecanismo poco habitual en el fútbol argentino, pero cada vez más utilizado por clubes europeos que buscan potenciar activos jóvenes sin perder control sobre su ficha.

El bonus extra que ilusiona a Racing

El acuerdo entre Racing e Inter incluye además un punto aún más atractivo: un ingreso adicional en caso de que Carboni sea convocado al seleccionado argentino para disputar el Mundial 2026. La cifra no trascendió oficialmente, pero desde el entorno de la negociación la califican como “muy importante”.

El objetivo del club italiano es claro: que el talentoso zurdo, de 20 años, tenga minutos, se mantenga en la órbita de Lionel Scaloni y eleve su valor de mercado. Racing, en ese escenario, funciona como una plataforma ideal: competencia, visibilidad y presión deportiva real.

Scaloni, de hecho, celebró públicamente la decisión del futbolista. “Me pone contento su decisión. Si está en el fútbol argentino, es algo bueno porque lo tenemos cerca”, señaló el DT de la Selección, dejando abierta la puerta a futuras convocatorias.

El peso de Diego Milito y el guiño de Lautaro Martínez

La negociación también tuvo un fuerte componente personal. Valentín mantuvo charlas directas con Diego Milito, presidente de Racing, quien le transmitió confianza y un proyecto deportivo claro.

Además, el respaldo de Lautaro Martínez, capitán del Inter y referente de la Selección, fue determinante para que el jugador valorara positivamente regresar al país. El mensaje fue claro: Racing puede ser el trampolín ideal para consolidarse y volver a Europa en un mejor escenario.

De promesa a campeón de América

La historia de Carboni respalda la apuesta. Formado en Lanús, emigró joven a Italia y debutó en la Serie A con el Inter en 2022. Luego sumó experiencia en Monza, Olympique de Marsella y Genoa, acumulando rodaje en ligas de primer nivel.

Con la Selección Argentina, fue campeón de la Copa América 2024, debutó en la Mayor y recibió elogios públicos de Lionel Messi, quien destacó su “calidad increíble” y su enorme proyección. Ahora, Racing aparece como el escenario ideal para que ese talento se traduzca en rendimiento…y en dólares.