El Frente de Todos repudió el atentado contra Cristina Kirchner

Diferentes funcionarios, legisladores y dirigentes políticos del oficialismo se expresaron ante el atentado contra la vicepresidenta. El comunicado oficial del FdT.

El Frente de Todos (FdT) salió a repudiar el atentado contra la vida de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego de arribar a su domicilio en Recoleta, tras la sesión en el Senado, un hombre de origen brasileño, de 35 años, apuntó a la cabeza de la expresidenta con un arma y fue posteriormente detenido por la custodia.

"Las incitaciones al odio vertidas desde distintos ámbitos solo llevan a un clima de violencia extrema", manifestaron los diputados oficialistas en un comunicado publicado en las redes sociales. "Repudiamos enérgicamente el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Lo venimos advirtiendo. Las incitaciones al odio vertidas desde distintos ámbitos de poder político, mediático y judicial contra la ex Presidenta, solo llevaban a un clima de violencia extrema", manifestaron.

Asimismo, desde el FdT agregaron: "Instamos a la dirigencia toda, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto a sumarse a este repudio, como también a comprometerse con la búsqueda de la paz social por encima de cualquier diferencia". Y sentenciaron: "Preservar la vida y la paz es imperativo para el desarrollo de la vida humana, la libertad y la democracia".

Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, escribió en sus redes sociales: "El intento de asesinato contra Cristina Kirchner es un antes y un después en nuestra historia democrática. En 1983, nuestro pueblo le dijo Nunca Más a la violencia política, que históricamente se ejerció contra el peronismo. La oposición debe cesar su escalada de odio y violencia". Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sumó: "Mi solidaridad con Cristina Kirchner ante el atentado contra su vida. Las incitaciones al odio vertidas desde distintos ámbitos de poder político, mediático y judicial contra ella generaron este clima de violencia extrema".

Los tweets de los funcionarios:

El ministro de Economía, Sergio Massa, también se expresó por medio de Twitter. "Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio. Toda mi solidaridad a Cristina y su familia. Y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades", manifestó.

Al mismo tiempo, los ministros del Gobierno Nacional lanzaron un comunicado en redes sociales. "Todos los ministros y las ministras del Gabinete Nacional repudiamos enérgicamente el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Argentina y dos veces Presidenta de la Nación. Lo sucedido esta noche es de una gravedad extrema que atenta contra la democracia, las instituciones y el Estado de derecho".

A su vez, agregan: "El repudio debe ser total y absoluto de todas las fuerzas políticas. Es urgente que la Justicia esclarezca los hechos y que la sociedad toda, en especial la oposición y los medios de comunicación, reflexionen acerca de las nefastas consecuencias de la propagación de los discursos de odio y cesen de inmediato la producción y reproducción de esos mensajes contra la vicepresidenta". Sobre el cierre, manifiestan solidaridad para con CFK y justicia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se expresó en redes sociales. "Acabamos de vivir uno de los peores episodios de nuestra historia con el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Quienes insisten en perseguir, incitan a la violencia y hasta piden pena de muerte tienen que parar ya. No se puede seguir fomentando el odio y la violencia", sostuvo.

En diálogo con C5N, se mostró "conmocionado y espantado" por lo ocurrido en Recoleta. Al mismo tiempo, el mandatario bonaerense expresó: "Yo lo que debo decir es que estuve ahí el sábado y ver todo ese aparato policial, las manifestaciones que hicieron después, la olimpiada a ver quién era más violento con quien quería expresarle solidaridad a Cristina... Odio y violencia, constantemente". Y agregó: "Le pediría a la Oposición que recapacite, que vean lo que dijeron y fomentaron en los últimos días, un concurso de ver quién era más odiador y quién perseguía más".

"Quiero terminar con un llamado a la reflexión, que cambien inmediatamente la actitud. Al Poder Judicial, que no es gratuito lo que hacen", sentenció Kicillof.

El diputado Nacional del FdT por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, en diálogo con C5N, apuntó directamente contra la Oposición: "Esto es consecuencia de haber avivado tanto el odio en la Argentina, los discursos de la intolerancia y de un sector de la dirigencia política que cuando empezaron a suceder estas cosas de violencia simbólica, no reaccionó para condenarla". Y añadió: "Las palabras tienen un sentido, un costo, no se puede estar todo el tiempo justificando cosas. Uno no puede hacer o decir cualquier cosa. Tengo angustia y bronca".

En la misma línea, el político lanzó un pedido especial: "Por favor, que la dirigencia política reaccione de forma unida y mancomunada rechazando esto".

El diputado nacional Hugo Yasky, en diálogo con el mismo canal, se mostró conmocionado e indignado por lo ocurrido. "Hay una responsabilidad de los que han envenenado a la gente con mensajes de odio. Los grandes medios de comunicación, opositores, los que piden pena de muerte, los que dijeron que 'son ellos o nosotros', los que hacen alarde de cómo reprimen al pueblo... Ahora que se hagan cargo, son responsables de un hecho gravísimo. Nunca en la historia de la democracia argentina, desde su recuperación, hubo un hecho de esta gravedad", lanzó. Y sumó: "Esto es desestabilización, golpismo y pisotear el estado de derecho, atormentando a los argentinos".

Quien también se sumó al repudio fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich: "Lo que ha sufrido hoy nuestra vicepresidenta es un atentado alevoso. El odio exacerbado por opositores y por esa maquinaria mediática y judicial lo que genera es este clima. Es un tema extremadamente preocupante y esto nos invita a reflexionar respecto a episodios del pasado". Y señaló: "Me preocupa el tratamiento de otros medios, que tratan de minimizar lo ocurrido. Esto es un hecho de gravedad institucional".

El titular de la AFI, Agustín Rossi, dio detalles de la investigación en C5N: "A partir de la investigación judicial se sacarán todas las conclusiones. Se trata de un hecho gravísimo con todas las implicancias que esto tiene". Y sumó: "Celebro la reacción de la dirigencia política y gremial de repudiar un hecho de estas características. Las imágenes son escalofriantes, nos tienen conmovidos".

Mensajes de repudio del FdT

"Conmocionada e indignada, con mucho dolor. Cuando el discurso de la oposición es el odio, el resultado es la violencia. No toleramos más estas acciones que hace un rato pusieron en peligro la vida de Cristina. La dirigencia política debe rechazar de plano lo que sucedió esta noche", la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

"Cuando la violencia y el odio es la forma constante e irresponsable de expresarse, en quienes representan un sector de la sociedad, las consecuencias pueden ser trágicas. Mi repudio al intento de magnicidio que sufrió la compañera CFK y mi solidaridad con su familia", escribió la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

"La violencia es el límite. El odio nunca puede estar por encima de las diferencias políticas. Solidaridad y acompañamiento absoluto para Cristina y su familia. A la democracia hay que defenderla, ahora y siempre", agregó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

"Repudiamos el horroroso atentado contra nuestra querida vicepresidenta Cristina Kirchner . Esto que sucedió es una tragedia para nuestra democracia y es el resultado de los discursos de odio de algunos dirigentes políticos. Basta de violencia irresponsable. Háganse cargo", agrega el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

"El atentado a Cristina Kirchner es de una gravedad institucional sin precedentes. Toda la solidaridad. Investigación plena a la responsabilidad material e intelectual. Movilización popular urgente!", escribió la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

"Estas son las consecuencias de cuando desde algunos sectores opositores se dice ellos o nosotros. Condenamos lo ocurrido a la vicepresidenta Cristina Kirchner y nos solidarizamos con ella. La política tiene que hacerse cargo: en democracia las y los violentos no pueden tener lugar", dijo el "Chino" Navarro, dirigente del Movimiento Evita.

"Mi más enérgico repudio al intento de magnicidio que sufrió nuestra compañera vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien transmito todo mi apoyo y solidaridad", escribió Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil.

"Toda nuestra solidaridad con CFK. El intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta es un hecho de enorme gravedad. Todo el pueblo argentino debe repudiar este atentado. Llamamos a todas las fuerzas populares a mantenernos en alerta y movilización", sumó Juan Carlos Alderete, diputado nacional.