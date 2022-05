Aníbal Fernández y la interna del FdT: "Cristina se corrió de la gestión"

El ministro de Seguridad habló del discurso CFK en Chaco y también le contestó a Berni. "El que no está de acuerdo, se tiene que ir", sentenció.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió a la interna del Frente de Todos y al discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco. "Se corrió de la gestión y la gestión la hacemos todos con el mismo objetivo", sostuvo en el marco de una nueva reunión del Gabinete en Casa Rosada durante las primeras horas de la mañana del jueves.

Antes de la participación de dicho encuentro, el titular de la cartera de Seguridad dejó en claro que la interna "no tiene nada que ver" con la reunión de Gabinete y señaló que falta mucho tiempo para las elecciones, por lo que no es momento de hablar de los problemas dentro de la coalición gobernante. "Las decisiones que se tienen que tomar, no tiene nada que ver la interna. Hay que poner sobre la mesa el consenso, siempre es saludable. Y el que tiene que llevar adelante esas decisiones es el presidente", dijo firmemente.

A su vez, Aníbal Fernández se refirió al discurso de CFK en Chaco y ante las repetidas consultas, les preguntó a los periodistas: "¿Yo que culpa tengo? ¿Querés que vaya y me pelee con Cristina porque habló una hora y media? El impacto que genera será un tema que debe resolver Cristina, no yo". De todas maneras, dejó en claro que varias cosas no lo dejaron contento: la falta de mención al presidente y algunos ministros como Matías Kulfas, son los más destacados.

Por otra parte, el ministro de Seguridad de la Nación enumeró: "No nombró al presidente, habló del acuerdo con el Fondo que es un trabajo fenomenal que hay que resolver porque la mora te saca del mundo y omitió hablar de la desocupación del 7% que era muy difícil llevarla a ese punto". Y disparó duramente: "Se corrió de la gestión y a la gestión la hacemos todos, con el mismo objetivo. El método no puede ser la interna, no se habla de las cosas más fuertes que nos interesan".

A su vez se refirió a los dichos de Sergio Berni sobre que el Gobierno "defraudó" a la gente. "Sergio es así, no es verdad lo que dice. Hay que ir al Indec y mirar los números. Nosotros no generamos los cuatro años de la catástrofe macrista, no generamos los años de la pandemia, la guerra en Ucrania ni un montón de otras cosas. Es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa", sostuvo. Y añadió: "Todo el mundo tiene un trabajo por hacer y todos vamos hacia el mismo objetivo. El que no esté de acuerdo, lo dijo el jefe de Gabinete en la reunión, alguna vez lo dijo Juan Perón, se saca la camiseta y perderemos un voto, qué va a ser. No veo a nadie que desentone y el que no está de acuerdo, se tiene que ir".

Manzur le quitó peso a la interna del FdT

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, también tomó la palabra antes de ingresar a Casa Rosada y encabezar una nueva reunión de ministros. Allí remarcó que el mundo se encuentra en un contexto complejo a nivel social que, lógicamente, perjudica más a la Argentina. "Tenemos mucha expectativa, cada vez que se reúne el equipo surgen nuevas iniciativas, hacemos un balance. Desde el área que conduzco hay un monitoreo permanente de las acciones de gobierno. Son buenas estas reuniones para seguir avanzando", informó.

Al igual que Aníbal, quiso sacarle peso a la interna del Frente: "El presidente es claro, apunta a lo que tiene que ver con la gestión. Quien conduce el Poder Ejecutivo es él y el equipo que se reúne hoy es el equipo del presidente que lleva adelante la tarea de gobierno". Y avisó: "Vamos a seguir la tarea, tenemos claro el norte y el rumbo, sabemos qué tenemos que hacer, la idea es trabajar para todos los argentinos. Seguimos trabajando, mirando hacia adelante, con un plan de Gobierno".

Cabe recordar que el último encuentro del Gabinete nacional se realizó el pasado miércoles 4 de mayo, donde se estableció realizar reuniones cada dos semanas. El encuentro se inició pasadas las 7:30 hs y se encuentran presentes los ministros y las ministras de las diferentes carteras.

Dijeron presente: de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, de Economía, Martín Guzmán; del Interior, Eduardo de Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Defensa, Jorge Taiana; de Seguridad, Aníbal Fernández, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Cultura, Tristán Bauer; de Transporte, Alexis Guerrera; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y las ministras de Salud, Carla Vizzotti y de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. También participan la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el director del Indec, Marco Lavagna; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el jefe de Asesores; Juan Manuel Olmos y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.