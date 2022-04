Aníbal Fernández respaldó a Guzmán: "Que no estorben"

El ministro de Seguridad subrayó que "las decisiones las toma el Presidente" y respondió a las críticas de algunos sectores del oficialismo hacia el plan económico del propio Gobierno

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respaldó este miércoles el plan económico del presidente, Alberto Fernández, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, al pedir que los integrantes del Gobierno que no estén de acuerdo con él "no estorben".

"El Presidente tiene que estar tomando las decisiones de fondo y no se puede estar esperando otra cosa", afirmó Aníbal acerca de la interna del Frente de Todos. Al respecto, pidió "llevar adelante una estrategia que concuerde con ese pensamiento económico (del jefe de Estado) y que lleve soluciones concretas al pueblo".

"Las soluciones concretas tienen que estar en manos del Presidente, y lo está haciendo en algunos casos con exagerados críticos de la oposición que también fueron responsables, y en otros casos con algunos cercanos a nuestro propio pensamiento", agregó el ministro en declaraciones a Radio Rivadavia.

En ese sentido, le dijo a estos críticos dentro del propio oficialismo que "si no pueden acompañar el proceso económico, que no estorben, que dejen hacer las cosas como son".

Aún así, aclaró que eso no implica que estos funcionarios deban renunciar. "No necesariamente deben dar un paso al costado, yo no soy quién para decir semejante cosa". Y explicó que "tienen derecho a plantear su forma de pensar", pero que si luego de que el Presidente toma una decisión "se sigue debatiendo el mismo tema, entonces deja de ser un debate para estar estorbando a la ejecución de políticas económicas ya definidas".

Como ejemplo, puso el caso del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien la semana pasada cuestionó a Guzmán al afirmar que "controlar la inflación es tarea del Ministerio de Economía".

"No es saludable. Lo conozco a Roberto (Feletti) y le tengo estima y sé que jamás lo haría para especular. Lo ha hecho con vocación de sumar, pero no suma, termina siendo un estorbo", dijo Aníbal sobre aquellas declaraciones.

La inflación y el plan de Kicillof

Además, el titular de Seguridad elogió las medidas antiinflacionarias que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció ayer al afirmar que "está tomando políticas de acción directas y que suman a una vocación de encontrarle solución al problema de precios".

"No veo que sean medidas contra alguien sino en todo caso para sumar sobre esa materia", añadió, y sostuvo en ese sentido que no socava el programa del Gobierno nacional porque, como gobernador, "Kicillof no tiene posibilidad de llevar adelante un plan antiinflacionario" sino en todo caso medidas puntuales.

Por último, aunque reconoció el impacto de la suba de precios, Aníbal subrayó que "hace años que sucede una cosa similar. En los cuatro años de macrismo pasó eso, el impacto de alguien que nos decía que en cinco minutos se resolvía y nos metió un 54% de inflación, con complicaciones severas de un endeudamiento impagable".

"Uno tiene que comenzar a remar para salir de donde nos dejaron", cerró el ministro.