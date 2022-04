El "Operativo Clamor" para que vuelva Cristina en 2023 si gana Lula

Según reveló el periodista Roberto Navarro, desde el think tank del kirchnerismo planean que un eventual triunfo de Lula en Brasil podría alimentar la posibilidad de que la Vicepresidenta compita el año que viene.

Desde el kirchnerismo se envalentonan con un "operativo clamor" para una eventual candidatura presidencial de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en caso de que Luiz Inacio Lula Da Silva se imponga en las elecciones en Brasil en octubre de este año.

"Si gana Lula va a tener una repercusión muy grande en la interna y fortalecer una idea que hay en el kirchnerismo", adelantó el periodista Roberto Navarro en El Destape Radio.

Según confirmaron a El Destape fuentes pertenecientes al Instituto Patria, habrá un "operativo clamor" por parte de voces cercanas a la Vicepresidenta, si Lula, favorito en las encuestas en Brasil, vuelve al poder.

Con un eventual triunfo del ex presidente brasileño, los dirigentes kirchneristas reclamarán que la Vice compita, y que, según transmitió Navarro, "en ese caso (Cristina) va a querer jugar, va a haber una posibilidad histórica para eso". La posibilidad de una vuelta de la ex presidenta al poder "era una carta que no estaba en la mesa" hasta hace un tiempo.

El "operativo clamor" se da en el marco de las diferencias que mantienen la Vice con el presidente Alberto Fernández, que comenzaron con las elecciones de medio término, se profundizaron con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y continúan con la discrepancia en el combate a la inflación.

Pese a las diferencias, la situación económica y la derrota electoral del Frente de Todos, el Presidente, que llegó al poder de la mano de la Vice, sostiene que irá por la reelección en 2023.

"Las diferencias - retomó Navarro- pueden ser lo suficientemente importantes como para modificar el rumbo. Entonces un proyecto como este podría generar la unidad necesaria. Se están anotando muchos para ser candidatos a presidentes y la otra vez (en 2019) también. Pero esta experiencia sirvió para que se revea esta posibilidad de que los candidatos sean otros", cerró.