Alberto encabeza el acto de los movimientos sociales en modo unidad

Finalmente, quedó confirmado que el Presidente será el orador principal del encuentro que el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie harán en Nueva Chicago. Fueron invitados intendentes del Conurbano y los principales referentes de La Cámpora, para mostrar una postal de unidad.

Superado el pico de la pandemia, el Frente de Todos quiere mostrar su poder de movilización en las calles y el acto de este jueves organizado por los movimientos sociales en el que el presidente Alberto Fernández será el principal orador se convertirá en una primera muestra, mientras se prepara algo todavía más grande para el 17 y/o el 18 de octubre. En la previa del encuentro, el Presidente recibió en la Casa Rosada a la conducción de la CGT y de las dos CTA, además de a un grupo de gobernadores del peronismo. Por otro lado, y era un dato a destacar, al acto en Nueva Chicago fueron invitados funcionarios del gabinete, los intendentes del Conurbano y la conducción de La Cámpora. Es decir, como para que cualquier diferencia quede a un lado y todos los de Todos se embarquen en las semanas que quedan en la épica de modificar el resultado electoral en noviembre.

El acto de hoy tiene una historia detrás. Porque lo organizan el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, las organizaciones que convocaron a una movilización en apoyo al Presidente a la Plaza de Mayo luego de que los funcionarios del kirchnerismo hubieran puesto su renuncia a disposición. "¿Lo apoyan frente a quién?", se extrañaron en el kirchnerismo. Fernández pidió entonces suspender la marcha. "Prefiero que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre", consideró entonces.

Los movimientos sociales pasaron el acto para el 2 de octubre en Ferro, pero el derrumbe de una tribuna obligó a cambiar de fecha y de sede. No hay mal que por bien no venga y la postergación sirvió para calmar un poco más los ánimos y ayudar a clarificar el panorama. La presencia del Presidente, que la semana pasada hubiera sido muy dudosa, quedó confirmada el miércoles a última hora aunque no desde la Casa Rosada, que preferían dejarlo en la nebulosa. Las invitaciones llegaron a Manzur y los kinistros y también se incluyó a los intendentes del Conurbano. El dirigente de Barrios de Pie y candidato a diputado, Daniel Menéndez, estuvo con el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, para sumarlo al encuentro. El referente del Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, buscó convencer a los principales referentes de La Cámpora, Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" de Pedro y Andrés "Cuervo" Larroque.

Nadie terminó de confirmar, pero esperaban redondear una gran postal de la unidad del Frente de Todos luego de las primarias. "A ninguno de nosotros nos sirve pelearnos, cualquier diferencia tiene que quedar para más adelante", explicaba uno de los dirigentes que participaron de la organización. "Ahora hay que centrarnos en sacar esto a flote y tratar de hacer la mejor elección posible", agregaba. Aseguraban haber encontrado muy buena recepción de todas las partes y confiaban en conseguir una foto de peso. "Plenario de la mlitancia. Por la Unidad y por Victoria", convocaron al encuentro.

Sí al acto

El inicio está pautado para las 15. Como es tradición, habrá referencias y saludos de representantes de todas las organizaciones sociales que movilizan. Y los oradores de fondo serán Menéndez, en representación de Somos-Barrios de Pie; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, o el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por parte del Evita; y Máximo Kirchner, en caso de que efectivamente participe. Obviamente, el cierre quedará por cuenta del Presidente. Será el momento de estrenar ante la militancia el discurso del "sí" que adelantó en sus últimos mensajes, tal como quedó plasmado en un video que el Frente de Todos subió ayer a las redes. La nueva estrategia de campaña prevé un Gobierno con discurso propositivo y dejar a la posición en el lugar del "no" y del bloqueo permanente de cualquier iniciativa, tal como se vio en la sesión en Diputados por la ley de etiquetado.

Los organizadores calculaban una concurrencia al estadio de Mataderos de unas 15 mil personas dado el cumplimiento del aforo. Están en carpeta movilizaciones aún mayores para el Día de la Lealtad. La cuestión es que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, viene organizando un acto para el 17 de Octubre también con el Presidente como orador central para el que está convocando a gobernadores e intendentes en algún lugar todavía a confirmar. Pero la CGT y los movimientos sociales, teniendo en cuenta que el 17 es domingo y día de la Madre, venían planeando su propia movilización para el lunes 18 al Monumento al Trabajo, en Paseo Colón. "Si estamos en la idea de mostrar unidad, lo lógico sería unificar las movilizaciones", comentaba un dirigente que viene tramando los actos. "Pero, bueno, de última hacer muchos actos tampoco está mal", agregaba. La cuestión es que el Frente de Todos busca mostrarse unido y de nuevo movilizado en las calles, como le gusta.