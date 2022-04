Agustín Rossi pidió un Salario Básico Universal ante la suba de precios

El ex ministro de Defensa afirmó que "el Gobierno debe hablar con la gestión" y aseguró que las diferencias dentro del oficialismo son "subsanables". Qué dijo sobre las versiones de que podría volver al Gabinete.

El ex ministro de Defensa Agustín Rossi pidió evitar debatir en público la interna que hay dentro del Frente de Todos y afirmó que las diferencias dentro de la coalición oficialista son "subsanables". Además, destacó los logros de la gestión de Alberto Fernández, pero reconoció que no tienen la "repercusión" que deberían, y se refirió a las versiones de que podría volver a integrar el Gabinete.

“Soy de los que creen que el Gobierno no tiene que entrar en un debate público con compañeros del mismo espacio. El Gobierno tiene que hablar con la gestión”, afirmó Rossi en declaraciones a El Destape Radio, en medio del distanciamiento entre el Presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner y luego de encabezar un acto junto a dirigentes "albertistas" en Rosario el sábado pasado.

Aun así, el dirigente santafesino aseguró que “si las diferencias son en términos de miradas distintos sobre las políticas que se tengan que aplicar para mejorar la distribución del ingreso en la Argentina, a mí me parece que son subsanables".

"Nadie en el Gobierno, ni el Presidente ni ninguno, quiere una distribución del ingreso más regresiva. Por el contrario. Después hay que encontrar, y la que más sabe de todo esto es Cristina, cuáles son las decisiones de política económica que permitan avanzar en todo esto", agregó, destacando la trayectoria política de la ex presidenta.

De todos modos, se volvió a mostrar ecuánime entre ella y el jefe de Estado al subrayar: "Ahora no tengo una responsabilidad de gestión y puedo decir lo que pienso y aportar a la construcción del Frente de Todos y fortalecer los liderazgos de Cristina y Alberto”.

Lo mismo hizo al hablar sobre la interna de cara a las elecciones de 2023. “Lo mejor que podemos hacer es fortalecer la gestión del Presidente. Si eso desemboca en una candidatura de Alberto, desembocará. Y si no, la aprovechará otro compañero o compañera", dijo en ese sentido.

Los logros de la gestión de Alberto Fernández y el pedido de un Salario Básico Universal

Además, el ex titular del bloque kirchnerista en Diputados destacó los hitos de la gestión del actual mandatario. “Bajamos la desocupación al 7%, es la menor desocupación desde que Gobernaba Cristina. Bajamos la pobreza, bajamos la indigencia. La recaudación fiscal lleva meses ganándole a la inflación. El primer trimestre de este año, la balanza comercial es favorable, subrayó.

Sin embargo, admitió que estos "logros" no reciben la atención pública que deberían. "Todos estos logros no aparecen con la potencia que tendrían que aparecer", aseveró al respecto.

“Estamos en el dilema del vaso medio lleno y del vaso vacío”, agregó en reconocimiento de que todavía falta, y apuntó hacia la comunicación oficial al afirmar que "los principales voceros del vaso medio lleno tienen que ser los funcionarios del propio Gobierno”.

Respecto al "vaso vacío", Rossi precisó que "los salarios informales perdieron por 10 puntos con la inflación" y que "hay un 40% de los argentinos que empleo informal".

"Por eso soy de los que creen que hay que ir a un Salario Básico Universal" similar a la AUH en 2009, pidió, aunque dijo que otra posibilidad es un "aumento de salarios por decreto".

¿Agustín Rossi ministro?

Por otra parte, Rossi se refirió a los rumores que afirman que podría volver a integrar el Gabinete presidencial. “Me genera una sensación de incomodidad que todos los diarios digan que voy a ser Ministro. Yo no le pedí al Presidente volver al Gobierno y no hice ninguna operación de prensa en ese sentido", subrayó.

"Siempre se me nombra en lugares que ya están ocupados por compañeros y compañeras que intentan hacer las cosas lo mejor posible y con serenidad”, agregó el ex ministro, luego del acercamiento al Presidente que tuvo en las últimas semanas.

Rossi debió renunciar a la cartera de Defensa en julio pasado, cuando decidió lanzarse como precandidato a Senador por Santa Fe para competir en la interna contra la lista del gobernador Omar Perotti pese a la oposición de Alberto y Cristina. Entonces, el Presidente determinó que ningún precandidato podría continuar en funciones, lo que lo llevó a dejar su cargo.