Agustín Rossi apuesta por la unidad: "No es Alberto o Cristina, es Alberto y Cristina"

El ex ministro de Defensa se refirió a la importancia de que la coalición gobernante trabaje junta y llamó a "fortalecer" la comunicación de gestión.

Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación con Cristina Kirchner (2013-2015) y Alberto Fernández (2019-2021), se refirió a la interna en el Frente de Todos (FdT) que pone en jaque la tranquilidad del país mientras se lucha contra una importante crisis económica a causa de la pandemia del COVID-19 y la gestión de cuatro años que lideró Mauricio Macri. "No es Alberto o Cristina, es Alberto y Cristina", avisó.

En diálogo con El Especial De Los Sábados, con El Destape Radio, el ex funcionario manifestó que lo más importante en este momento es que la coalición gobernante se muestre unida en el poder. "Nosotros apoyamos al Gobierno como espacio político. Estuvimos al lado de Néstor y Cristina, resistiendo durante los cuatro años de macrismo y ahora creemos que hay que apoyar a la gestión. Apostamos al fortalecimiento, que es entre todos, apostar a la unidad del frente. No es Alberto o Cristina, sino Alberto y Cristina", explicó.

Por otro lado, se mostró crítico con las formas del Gobierno de Alberto Fernández y sostuvo: "Creo que lo que tiene que hacer es fortalecerse en la gestión y hablar a partir de la gestión. No tiene que entrar en ningún debate, menos en uno interno. Tiene que tomar las críticas de compañeros como críticas bien intencionadas y tomar nota de eso". Y señaló: "Deben fortalecer la gestión y resolver los desafíos que se presentan, comunicándola. A veces el vaso medio vacío tiene más amplificación que el medio lleno".

Con respecto al "vacío medio lleno", Rossi afirmó que todos conocen los problemas de la Argentina pero pocos destacan los puntos positivos. Entre ellos mencionó la desocupación del 7%, "la más baja desde el año 2014"; bajaron la pobreza y la indigencia, el crecimiento del año pasado (2021) fue del 10,3%; hay superávit de la balanza comercial; hay una mayor cantidad de exportaciones e importanciones y la recaudación fiscal crece por encima de la inflación. Sobre esto, señaló: "Todo eso se tiene que comunicar en algún lado. No hay que quedarse con la conformidad pero no se puede tener solo la mirada del vaso medio vacio, hay que mirar el vaso completo".

Si bien el martes pasado se reunió con el presidente Fernández, el político no quiso referirse a su posible vuelta (o no) al Gobierno. "El tema de los cambios de Gabinete y especialmente el tema que me involucra a mí en un potencial regreso es una situación que a mí me incomoda bastante. Cada vez que se habla de mí regresando, se habla de un lugar que está ocupado por un compañero. Merece respeto y le tengo cariño", dijo. Y cerró: "Yo nunca le pedí al presidente volver a la gestión ni hice operaciones de prensa. Trato de alejarme de esas especulaciones y en todo caso, el presidente es el único con la capacidad para evaluar qué es lo que hará con la gestión y su equipo de colaboradores".

Este sábado, en el Mercado del Patio de Rosario, a partir de las 14, se organizó un encuentro político titulado "Reflexiones del presente y futuro de la Argentina", organizado por la Corriente Nacional de la Militancia donde participaron diferentes funcionarios del peronismo. "La idea es escuchar a compañeros y compañeras que son funcionarios, con responsabilidad de gestión y a otro grupo importante que son pensadores. Es importante escuchar a todos de diferentes lugares. Es un modelo que hicimos en muchas oportunidades con Cristina de presidenta", cerró.

La nota completa: