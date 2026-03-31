Denuncian que un activista pro palestino de Brasil fue retenido en Aeroparque y no pudo entrar al país

Organizaciones sociales denunciaron que el activista brasileño y reconocida voz pro palestina de la región Thiago Ávila fue retenido este martes e impedido de ingresar a la Argentina al arribar al Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Según un comunicado de la Flotilla Global Sumud que busca rompeor con el bloqueo israelí a la Franja de Gaza y el testimonio de su esposa, Lara Souza, la decisión no respondió a "motivos administrativos".

La Flotilla Global Sumud Argentina aseguró que Ávila, coordinador internacional del espacio, fue retenido en el Aeroparque tras su llegada al país y separado de su familia. Según el comunicado difundido por la organización, las autoridades migratorias habrían dejado en claro que la medida “no se debe a motivos administrativos”, sino que responde a una decisión de carácter político.

Desde la organización calificaron el hecho como “inédito” en la Argentina y denunciaron que se trata de un caso de censura que afecta derechos y garantías políticas básicas. Además, vincularon la medida a una postura del Gobierno nacional frente a la militancia internacional vinculada a la causa palestina.

La denuncia también incluyó críticas al alineamiento geopolítico del Ejecutivo, al que acusaron de responder a intereses externos, en particular de Estados Unidos e Israel.

El relato de su esposa: “La decisión fue de más alto escalón”

Lara Souza, esposa del activista, dio detalles de lo ocurrido al llegar al país junto a Ávila y su hija. Según su testimonio, en el control migratorio les informaron que ella y la niña podían ingresar, pero que él no, debido a una alerta sobre su persona. "El oficial nos dijo que pasáramos y llevó a Thiago a una sala de inmigración", relató. Desde allí, Ávila le habría comunicado que efectivos policiales le informaron que “no era bienvenido en Argentina”.

Souza también señaló que inicialmente se evaluó su traslado a Uruguay, país desde el que habían viajado, aunque finalmente se le indicó que sería enviado a Barcelona en un vuelo programado para el día siguiente. En su reconstrucción de los hechos, la mujer sostuvo que algunos funcionarios le habrían manifestado a Ávila que no compartían la decisión. “Le dijeron que lo sentían, que lo acompañaban y lo admiraban”, afirmó, aunque remarcó que la orden provenía de instancias superiores y que era “definitiva”.