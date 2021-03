Alfonso Prat Gay justificó el triunfo del Gobierno actual y criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El ex ministro de Hacienda y Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, quiso justificar el triunfo del Gobierno de Alberto y Cristina Fernández en las elecciones presidenciales del 2019 y, aunque parezca mentira, apuntó contra las decisiones de su propio partido.

El ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri mostró estar de acuerdo con la postura de Martín Guzmán, quien sostuvo que "el FMI es responsable de lo que pasó en Argentina". Prat-Gay, por su lado, tomó estos dichos para decir que por culpa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Cristina Fernández de Kirchner regresó al poder.

Como justificativo, destacó que en las elecciones legislativas del 10 de noviembre de 2017, Esteban Bullrich sacó ventaja por sobre Cristina, por lo que era un buen panorama para el Gobierno de Macri, pero que el "feroz ajuste del FMI consiguió el retorno de CFK".

Lo que no recordó Prat Gay es que ese "feroz ajuste" fue gracias a la decisión de Macri y su equipo, que endeudó al país cuando firmó con el organismo internacional la entrega de US$ 45 mil millones. Gracias a su acuerdo, el Gobierno debe hacerse cargo de devolverle casi US$ 53 mil millones hasta 2024.

La hipocresía de Prat Gay no pasó desapercibida. El ex funcionario macrista fue duramente criticado en las redes sociales, pidiéndole que mantenga su dignidad y no intente defender lo indefendible.

La querella por el FMI

El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará una querella criminal contra dirigentes del gobierno de Mauricio Macri por el proceso de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que calificó como "la mayor administración fraudulenta" y "la mayor malversación de caudales" de la historia argentina. En su mensaje ante la Asamblea Legislativa que dio inicio al año electoral 2021, el anuncio del presidente cayó como un balde de agua fría en la oposición que salió a criticar la medida en todos los medios de comunicación vinculados al macrismo.

El viaje de Guzmán para negociar con el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a Washington a mediados de marzo próximo, para continuar con las negociaciones por un nuevo programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Estamos tratando de encontrar un acuerdo en un crédito que fue vergonzoso para la Argentina, dado para garantizar el triunfo del expresidente Mauricio Macri en la elección de 2019", sostuvo Alberto Fernández en una conferencia de prensa junto con su homólogo de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

Por su lado, el vocero del FMI, Jerry Rice reconoció: "El objetivo que compartimos con las autoridades argentinas que estamos enfocados en construir un programa para abordar los desafíos de la pandemia, fomentar la estabilidad, el crecimiento".