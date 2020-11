El director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, aseguró que en las negociaciones con el organismo no van "a acordar nada en perjuicio de los argentinos" y consideró que no ve posible un acuerdo antes de fin de año. En diálogo con AM750, Chodos afirmó que "tenemos un problema que es que el programa de 2018 fue fallido" y sostuvo que el Gobierno tiene una “histórica” vocación de pago.



"Es importante entender que la negociación con el fondo es un proceso y los resultados se van a ver al final de la negociación; el trabajo se tiene que hacer bien y no rápido; hay que tener una cantidad de elementos para alcanzar un acuerdo", señaló. Chodos dijo que el FMI "no pidió una devaluación" en la Argentina y manifestó que hay expectativa en el Fondo sobre que el Gobierno argentino pueda tener un amplio consenso en la negociación.



"Me parece que hay una expectativa de ellos en que el programa final tenga un consenso social amplio; no miran los temas internos de una fuerza política, miran que haya consenso general", expresó. Para el representante argentino ante el organismo, "no hay posibilidad de transferencia del Fondo Monetario antes del consenso de un programa".



"El Fondo está aprendiendo, aunque no se va a convertir en una organización de beneficencia; la sensación es que hay continuidad institucional en el FMI, más allá de la transición", añadió. Además, comentó que el proyecto del aporte solidario de las Grandes Fortunas se incluyó en el diálogo con el Fondo en materia de evaluación de proyecciones.



Sin embargo, aclaró que se trata de "una decisión soberana de la Argentina y ellos hacen una evaluación técnica". Sostuvo que en los últimos meses empezó a verse una recuperación económica en el país.

El FMI reconoce que Cristina y Alberto tienen razón

Uno de los integrantes del equipo técnico del FMI que participa las negociaciones para cerrar la “Carta de Intención” reconoció que el FMI violó normas de su propio estatuto para permitir el mayor préstamo del organismo en su historia al otorgar a Mauricio Macri 57.000 millones de dólares. El funcionario del Fondo reconoció algo que Cristina Kirchner y Alberto Fernández señalaron hace meses: el FMI prestó más dinero que el máximo que establece el estatuto y permitió que el dinero se use para la fuga de divisas.

El representante del Fondo dijo “estaban en lo correcto”, en referencia a la carta que publicaron los senadores del Frente de Todos, donde se preguntaron como el FMI aprobó el préstamo a sabiendas de que la Argentina no iba a poder generar excedentes suficientes para devolverlo en los próximos años y violando su propio estatuto.

Los senadores reprocharon en su carta que el FMI no respetó el propio Estatuto del Fondo que expresa en su Artículo VI, que: "ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.